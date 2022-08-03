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Часть Май-Кхао останется без света 4 августа

Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредило о плановом отключении электричества в части тамбона Май-Кхао во вторник, 4 августа.

Новости Пхукета

4 Августа 2022, 08:00 AM
Изображение: РЕА Thalang

Изображение: РЕА Thalang

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение электричества связано с необходимости проведения работ на линиях высокого напряжения

В связи с проведением работ с 9:00 до 17:00 электричества не будет на участке Thepkrasattri Rd. от электроподстанции Thalang Power Station 2 в поселке Мак-Прок до АЗС Susco в Муанг-Мае. Также в зону отключения попадают несколько прилегающих улиц.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

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