Часть Май-Кхао останется без света 4 августа

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение электричества связано с необходимости проведения работ на линиях высокого напряжения
В связи с проведением работ с 9:00 до 17:00 электричества не будет на участке Thepkrasattri Rd. от электроподстанции Thalang Power Station 2 в поселке Мак-Прок до АЗС Susco в Муанг-Мае. Также в зону отключения попадают несколько прилегающих улиц.
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).