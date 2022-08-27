Часть Май-Кхао останется без света 29 августа

Пхукетское отделение Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредило о проведении работ на высоковольтных линиях в Май-Кхао в понедельник, 29 августа. В связи с этим часть района останется без света.

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Как следует из сообщения офиса РЕА в Таланге, электричество будет отключено на участке Thepkrasattri Rd. примерно от АЗС РТТ к северу от ВПП аэропорта до газовой заправочной станции после 90-градусного поворота трассы на запад. Также без света останется дорога к Phuket Yacht Haven Marina (см. карту).

Отключение электроснабжения продлится с 9:00 утра до 17:00 вечера. РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (общенациональный колл-центр).