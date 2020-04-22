Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Часть Май-Кхао останется без электричества 23 апреля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о том, что часть тамбона Май-Кхао останется 23 апреля без электричества в связи с работами по монтажу новых линий электропередач.

Новости Пхукета

22 Апреля 2020, 02:22 PM
Часть Май-Кхао останется без электричества в ближайший четверг. Фото: РЕА

Часть Май-Кхао останется без электричества в ближайший четверг. Фото: РЕА

Часть Май-Кхао останется без электричества в ближайший четверг. Фото: РЕА

Часть Май-Кхао останется без электричества в ближайший четверг. Фото: РЕА

Как следует из уведомления РЕА, работы на линиях электропередач в Май-Кхао будут проводиться с 9:00 до 16:30. Причем часть работ должна быть завершена до полудня.

С 9:00 до 12:00 электричества не будет на восточной стороне так называемой Mai Khao Rd. от минимаркета 7-Eleven до дороги, ведущей к Mai Khao Soi 10, включая восточную сторону Mai Khao Soi 10 вплоть до приюта Soi Dog Foundation.

С 9:00 до 16:30 электричества не будет на той же восточной стороне Mai Khao Rd от 7-Eleven у Mai Khao Soi 8 до Sky & Sea Restaurant Maikhao Beach на север и затем Maikhao Beach Home на восток.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-354379 и 1129.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило визовые каникулы для всех иностранцев до 31 июля
Минздрав опубликовал карты COVID-19 на Пхукете
Три новых случая заражения COVID-19 выявлены на Пхукете
ТАТ: Отмена введенных ограничений на Пхукете после 30 апреля не гарантирована
Вывозной рейс с Пхукета в Новосибирск ожидается 24 апреля
Раздача еды в Пхукет-Тауне обернулась делом против организатора акции
На Пхукете продолжаются задержания нарушителей комендантского часа
Двое престарелых иностранцев найдены мертвыми в своих домах на Пхукете
Один новый случай заболевания COVID-19 выявлен на Пхукете
Морские цыгане Пхукета обменяли свою рыбу на исанский рис
Уже более 600 человек задержаны на Пхукете за нарушение комендантского часа
12 человек помещены под наблюдение после проверок в Банг-Тао
За все выходные на Пхукете не выявили ни одного нового случая COVID-19
Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу
На Пхукете вновь не выявили ни одного нового случая COVID-19

 

Mitsu Tiansin Motors
Pavilions Home Video
Thai Residential
QSI International School Phuket

 