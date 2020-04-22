Часть Май-Кхао останется без электричества 23 апреля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о том, что часть тамбона Май-Кхао останется 23 апреля без электричества в связи с работами по монтажу новых линий электропередач.

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Как следует из уведомления РЕА, работы на линиях электропередач в Май-Кхао будут проводиться с 9:00 до 16:30. Причем часть работ должна быть завершена до полудня.

С 9:00 до 12:00 электричества не будет на восточной стороне так называемой Mai Khao Rd. от минимаркета 7-Eleven до дороги, ведущей к Mai Khao Soi 10, включая восточную сторону Mai Khao Soi 10 вплоть до приюта Soi Dog Foundation.

С 9:00 до 16:30 электричества не будет на той же восточной стороне Mai Khao Rd от 7-Eleven у Mai Khao Soi 8 до Sky & Sea Restaurant Maikhao Beach на север и затем Maikhao Beach Home на восток.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-354379 и 1129.