Часть Лагуны останется без электричества 25 апреля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупреждает о плановом отключении электричества в части тамбона Чернг-Талей в понедельник, 25 апреля.

Новости Пхукета

24 Апреля 2022, 08:02 PM

Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в центральной части острова.

В связи с проведением работ с 9:00 до 17:00 электричества не будет в районе Cassia Residence, Alamanda, Laguna Lifestyle Hub, Canal Village, Dusit Thani, Laguna Park 1 и 2, Laguna Holiday Club, Angsana Laguna Phuket.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386883 и 1129. Также ранее ведомство указывало, что к нему можно обратиться, если в день отключения электричество экстренно необходимо, к примеру, для работы медицинского оборудования.