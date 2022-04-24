Часть Лагуны останется без электричества 25 апреля

Как говорится в уведомлении РЕА, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в центральной части острова.
В связи с проведением работ с 9:00 до 17:00 электричества не будет в районе Cassia Residence, Alamanda, Laguna Lifestyle Hub, Canal Village, Dusit Thani, Laguna Park 1 и 2, Laguna Holiday Club, Angsana Laguna Phuket.
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386883 и 1129. Также ранее ведомство указывало, что к нему можно обратиться, если в день отключения электричество экстренно необходимо, к примеру, для работы медицинского оборудования.