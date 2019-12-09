Часть Лагуны останется без электричества 11 декабря

Как сообщил пхукетский офис РЕА, без электричества останутся дома, находящиеся в поселка к югу и востоку от Laguna Village по участок Pasak – Koktanod Rd. и дороге 4018 соответственно (см. карту).
Отключение электричества связано с необходимостью модернизации высоковольтных линий, соответствующие работы начнутся в 9:00 утра. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 16:30.
Телефоны PEA для справок – 076-354379 (пхукетский офис) и 1129 (общенациональный колл-центр. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.