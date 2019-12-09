Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил об отключении электричества в части Лагуны утром и днем 11 декабря.

9 Декабря 2019, 05:35 PM

Часть Лагуны останется без электричества 11 декабря. Фото: РЕА

Как сообщил пхукетский офис РЕА, без электричества останутся дома, находящиеся в поселка к югу и востоку от Laguna Village по участок Pasak – Koktanod Rd. и дороге 4018 соответственно (см. карту).

Отключение электричества связано с необходимостью модернизации высоковольтных линий, соответствующие работы начнутся в 9:00 утра. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 16:30.

Телефоны PEA для справок – 076-354379 (пхукетский офис) и 1129 (общенациональный колл-центр. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.