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Часть Лагуны останется 29 июня без света

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о временном отключении электричества в части Лагуны в среду, 29 июня.

Новости Пхукета

27 Июня 2022, 05:00 PM
Отключение электричества запланировано в Лагуне. Фото: PEA Thalang

Отключение электричества запланировано в Лагуне. Фото: PEA Thalang

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение электричества связано с необходимости проведения работ на линиях распределительной сети.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет в части Лагуны. На опубликованной ведомством карте красная линия начинается от Laguna Homes, проходит на север к Laguna Villas и оттуда сворачивает направо к Soi Koktanod 8.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

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