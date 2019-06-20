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Часть Кату останется без электричества 21 июня

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) анонсировал проведение очередных работ на высоковольтных линиях Кату.

Новости Пхукета

20 Июня 2019, 04:57 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 пятницы, 21 июня, в части Кату будет отключено электроснабжение.

Электричества не будет на участке прилегающем к дороге, проходящей мимо Wshiskey Mansion и соединяющей шоссе Wichitsongkram Rd. и Phra Phuket Kaew Rd. В зону отключения попадают все улицы Soi Manorom, Soi Kathu 1 и 2, Soi Bor Pla Tak Dad.

Также без света останется часть Phra Phuket Kaew Rd., территории у клонга Кет-Хо и в районе пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла (PSU).

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок: 076-354379.

 

 

 

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