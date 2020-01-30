Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Часть Карона останется без электричества 31 января

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о временном отключении электричества в части тамбона Карон утром и днем 31 января.

Новости Пхукета

30 Января 2020, 12:18 PM
Часть тамбона Карон останется без электричества 31 января. Фото: РЕА

Часть тамбона Карон останется без электричества 31 января. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, без электричества 31 января останется западная сторона Patak Rd. на участке от офиса РЕА в Кароне до Luang Por Chuan Rd.

В частности, света не будет на Soi Kataburi, Soi Patak 3, 4, 7 и 11, Soi Kade khwan, в районе фабрики Green Drinking Water, отделения банка SCB, магазина Supercheap, местного рынка и отделения почты.

Отключение электроснабжения продлится с 9:00 утра до 17:30 дня. РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.

Связано отключение с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей электропередач.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Дежурный врач аэропорта Пхукета опровергла сообщение о смерти человека от коронавируса
Ситуацию с запасами воды на Пхукете обсудили с министром внутренних дел
Больница Vachira Hospital получила 10 млн бат от фонда Kao Kon La Kao
Группе китайских туристов отказали в посадке на самолет из-за температуры у ребенка
Доставщики Grab на Пхукете требуют прибавки в 10 бат
Турист госпитализирован с ожогами после ДТП, приведшего к возгоранию мотоцикла
Процессия в честь богини Гуаньинь состоится 28 января в Пхукет-Тауне
Отель оштрафовали на 10 тыс. бат за слив неочищенных сточных вод в море
В аэропорту Пхукета продолжается проверка температуры у всех пассажиров из Китая
Ярмарка у храма Wat Chalong продолжается на Пхукете
В Вичите произошел пожар на седьмом этаже многоквартирного дома
Четыре человека пострадали в ДТП на холме в Патонге
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 80 человек
Северная оконечность Пхукета останется без электричества 30 января
Мотоциклист и его пассажирка погибли в аварии на шоссе в Май-Кхао

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 