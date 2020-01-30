Часть Карона останется без электричества 31 января

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о временном отключении электричества в части тамбона Карон утром и днем 31 января.

Новости Пхукета

30 Января 2020, 12:18 PM

Часть тамбона Карон останется без электричества 31 января. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, без электричества 31 января останется западная сторона Patak Rd. на участке от офиса РЕА в Кароне до Luang Por Chuan Rd.

В частности, света не будет на Soi Kataburi, Soi Patak 3, 4, 7 и 11, Soi Kade khwan, в районе фабрики Green Drinking Water, отделения банка SCB, магазина Supercheap, местного рынка и отделения почты.

Отключение электроснабжения продлится с 9:00 утра до 17:30 дня. РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.

Связано отключение с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей электропередач.