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Часть Камалы снова останется без света 5 июля

Офис РЕА в Патонге опубликовал предупреждение об очередном отключении электричества в Камале во вторник, 5 июля.

Новости Пхукета

4 Июля 2022, 11:36 PM
Зоны отключения света в Камале во вторник, 5 июля. Фото: PEA Patong

Зоны отключения света в Камале во вторник, 5 июля. Фото: PEA Patong

Отключение электричества связано с необходимостью проведения работ на линиях распределительной сети и затронет две части города.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет на участке главной дороги от Soi Kamala 12 (поворот на Swissotel) до смотровой площадки на мысе Лэм-Сингх. С 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 света не будет на главной дороге и Soi Kamala 12 от самого Swissotel до рынка в центре Камалы и на Soi Hua Khuan Nuea до The Trend.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-345574 (Patong PEA).

 

 

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