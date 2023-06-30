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Часть Камалы останется сегодня без света

Тамбон Камала на западном побережье Пхукета частично останется без электричества 30 июня в связи с работами на высоковольтных линиях. Отключение продлится с 9:00 до 17:00, но затронет ту часть района, где почти нет жилой застройки.

Новости Пхукета

30 Июня 2023, 07:00 AM
Зона отключения на карте Камалы. Фото: Kamala OrBorTor

Зона отключения на карте Камалы. Фото: Kamala OrBorTor

Уведомление об отключении электричества в Камале было опубликовано на странице местной административной организации тамбона (OrBorTor) во второй половине дня 29 июня. Сообщение стало сюрпризом, поскольку само Управление энергоснабжения провинций (PEA) на своих страницах в Facebook о нем не сообщало.

В связи с работами на высоковольтных линиях без света с 9:00 до 17:00 останется участок Kamala Sai Khao Rd. от Keemala и Coco Life Spa на севере до Bonkuan View Restaurant на юге.

Районные власти приносит извинения за неудобства и просят не проводить работ на электрических сетях во время отключения, поскольку подача тока может быть возобновлена раньше, чем в 17:00. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-345574 (офис РЕА в Патонге).


 

 

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