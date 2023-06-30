Часть Камалы останется сегодня без света

Уведомление об отключении электричества в Камале было опубликовано на странице местной административной организации тамбона (OrBorTor) во второй половине дня 29 июня. Сообщение стало сюрпризом, поскольку само Управление энергоснабжения провинций (PEA) на своих страницах в Facebook о нем не сообщало.
В связи с работами на высоковольтных линиях без света с 9:00 до 17:00 останется участок Kamala Sai Khao Rd. от Keemala и Coco Life Spa на севере до Bonkuan View Restaurant на юге.
Районные власти приносит извинения за неудобства и просят не проводить работ на электрических сетях во время отключения, поскольку подача тока может быть возобновлена раньше, чем в 17:00. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-345574 (офис РЕА в Патонге).