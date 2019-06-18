Часть Камалы останется без воды 19 июня

Пхукетское отделение Управления водоснабжения (PWA) предупредило о том, что в среду, 19 июня, часть Камалы останутся без воды.

18 Июня 2019, 01:55 PM

Фото: PWA

Как сообщил пхукетский офис PWA, с 9:00 утра рабочие будут проводить работы на магистральных линия водоснабжения, идущих вдоль дороги 4030 (основной трассы, проходящей через Камалу). В связи с этим подача воды в дома и офисы ряда районов Камалы будет отключена.

В уведомлении PWA не приводится конкретного перечня районов, которые останутся завтра без централизованного водоснабжения. Время окончания работ также не указано, но обычно рабочие завершают ремонт к 16:30.

Телефоны PWA для справок 076-319173, 082-790-1634 и 1662.