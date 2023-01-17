Часть Камалы останется 18 января без света

Тамбон Камала на западном побережье Пхукета частично останется без света в среду, 18 октября. Об отключении предупредили офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Патонге и административная организация Камалы.

Новости Пхукета

18 Января 2023, 07:00 AM

Отключение электричества запланировано в Камале. Фото: Kamaka OrBorJor

Согласно тексту уведомления, отключение электричества связано с проведением работ на высоковольтной линии, идущей вдоль «старой дороги» через Камалу. Света не будет с 9:00 до 17:00.

Без электричества останется, согласно сообщению ответственных лиц и приложенной ими схеме, участок безымянной улицы от Coco Life Spa и поворота Keemala на севере до ресторана Bonkuan View.

Офис РЕА в Патонге приносит извинения за доставленные неудобства. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-345574.