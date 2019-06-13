Часть «Форсажа 9» снимут на Пхукете

Съемки ряда сцен боевика «Форсаж 9» будут проходить на Пхукете, а также в провинциях Пханг-Нга, Краби и Сураттхани. Дата съемок – с 1 по 27 июля.

Новости Пхукета

13 Июня 2019, 04:46 PM

Фрагмент постера фильма Fast & Furious 9. Источник: IMDB / Студия Universal

О том, что съемки девятой части кинофраншизы «Форсаж» (Fast & Furious 9) будут проходить в южном Таиланде, стало известно сегодня, когда официальные лица сообщили о состоявшей накануне в Краби встрече местного губернатора Китибади Правита, главы офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) по провинции Краби Апичая Арнйика и господина Пийи Пестонджи из производственной группы «Форсажа».

«Это момент гордости для народа Таиланда, возможность показать себя гостеприимными хозяевами и способствовать продвижению на мировой арене наших достопримечательностей, природных красот, культуры и истории. Я счастлив приветствовать съемочную группу и актерский состав фильма на нашей земле. Эта возможность принесет немало пользы местных жителям, и я призываю всех объединить усилия, чтобы быть доброй и вежливой принимающей стороной», – заявил губернатор Правит.

Редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета» сегодня направила в администрацию провинции Пхукет запрос относительно того, планируется ли встреча съемочной и производственной групп «Форсажа 9» с губернатором острова. Служба связей с общественностью ответила, что дата встречи еще не назначена, но официальные лица будут держать граждан и прессу в курсе событий.

Напомним, первый фильм из серии «Форсаж» вышел на экраны в 2001 году. Франшиза оказалась самой крупной и прибыльной для киностудии Universal, общемировые кассовые сборы всех «Форсажей» превысили 5 млрд. долл. События последнего из «Форсажей» (восьмой части) разворачивались на Кубе, в США и в России. Сюжет девятой части, выход которой ожидается в мае 2020 года, неизвестен. Однако уже подтверждено, что главную роль по-прежнему будет играть Вин Дизель, являющийся лицом франшизы с первого дня.