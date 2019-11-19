Часть Чернг-Талей останется без электричества днем 22 ноября

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил об отключении электричества в части тамбона Чернг-Талей днем 22 ноября.

Новости Пхукета

19 Ноября 2019, 04:24 PM

Фото: РЕА

Как сообщило пхукетский офис РЕА, в пятницу, 22 ноября, без электричества останутся определенные территории, прилегающие к безымянной дороге 4030, Lagoon Rd. и Pasak Khok Tanod Rd.

Отключение электричества связано с необходимостью модернизации высоковольтных линий, соответствующие работы начнутся в 9:00 утра. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 16:30.

Телефоны PEA для справок – 076-354379 (пхукетский офис) и 1129 (общенациональный колл-центр. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.