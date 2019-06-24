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Часть Чалонга останется без электричества 25 июня

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупреждает о временном отключении электричества в Чалонге во вторник, 25 июня.

Новости Пхукета

24 Июня 2019, 01:04 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, электричества в части Чалонга не будет с 9:00 до 16:30 вторника, 25 июня. Без света останется участок Chao Fa East Rd. от Soi Kissada (улица, ведущая к ресторану Kan Eang 2) до храма Wat Thai.

На карте, которой пхукетский офис РЕА сопроводил уведомление, красным выделена зона, которая останется без электричества, а желтым – непосредственно участок высоковольтной линии, где будут вестись работы 25 июня.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок: 076-354379.

 

 

 

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