Часть Чалонга останется без электричества 25 июня

Согласно уведомлению РЕА, электричества в части Чалонга не будет с 9:00 до 16:30 вторника, 25 июня. Без света останется участок Chao Fa East Rd. от Soi Kissada (улица, ведущая к ресторану Kan Eang 2) до храма Wat Thai.
На карте, которой пхукетский офис РЕА сопроводил уведомление, красным выделена зона, которая останется без электричества, а желтым – непосредственно участок высоковольтной линии, где будут вестись работы 25 июня.
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок: 076-354379.