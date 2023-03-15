Часть Чалонга и Вичита останется завтра без воды

В уведомлении PWA говорится, что водоснабжение будет отключено в 10:00 утра и возобновлено после окончания необходимых работ. Когда именно это произойдет, ведомство не уточнило.
Территории, попадающие в зону отключения, указаны в уведомлении как Soi Ta-Ied, The Rich Villas at Nabon, Phuket Villa California, KT Villa Nabon, Wongsiri, Baan Prangthong и Soi Songkhun – Soi Palai.
PWA предупреждает, что после возобновления подачи воды она может быть некоторое время окрашена. Также потребуется некоторое время на восстановление нормального давления в трубах.
Ведомство приносит извинения за неудобства и просит жителей запасти воду для бытовых нужд заранее. Телефоны для справок – 076-319173, 063-4744565 и 1662.