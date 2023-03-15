Часть Чалонга и Вичита останется завтра без воды

Сотрудники пхукетского отделения Управления водоснабжения провинций (PWA) будут 17 марта проводить работы на линии водоснабжения на Soi Ta-Ied в Чалонге, в связи с чем часть этого района, а также ближайшие области Вичита останутся на несколько часов без воды.

Новости Пхукета

16 Марта 2023, 07:00 PM

Стандартная рекомендация PWA – запасать по 200 л воды на человека на день. Фото: PWA