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Часть Чалонга и Вичита останется завтра без воды

Сотрудники пхукетского отделения Управления водоснабжения провинций (PWA) будут 17 марта проводить работы на линии водоснабжения на Soi Ta-Ied в Чалонге, в связи с чем часть этого района, а также ближайшие области Вичита останутся на несколько часов без воды.

Новости Пхукета

16 Марта 2023, 07:00 PM
Стандартная рекомендация PWA – запасать по 200 л воды на человека на день. Фото: PWA

Стандартная рекомендация PWA – запасать по 200 л воды на человека на день. Фото: PWA

В уведомлении PWA говорится, что водоснабжение будет отключено в 10:00 утра и возобновлено после окончания необходимых работ. Когда именно это произойдет, ведомство не уточнило.

Территории, попадающие в зону отключения, указаны в уведомлении как Soi Ta-Ied, The Rich Villas at Nabon, Phuket Villa California, KT Villa Nabon, Wongsiri, Baan Prangthong и Soi Songkhun – Soi Palai.

PWA предупреждает, что после возобновления подачи воды она может быть некоторое время окрашена. Также потребуется некоторое время на восстановление нормального давления в трубах.

Ведомство приносит извинения за неудобства и просит жителей запасти воду для бытовых нужд заранее. Телефоны для справок – 076-319173, 063-4744565 и 1662.

 

 

 

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