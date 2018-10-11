Часть Чалонга и Карона останется без света 16 октября

Пхукетский офис Управление энергоснабжения (РЕА) предупредил об отключении электричества в части Чалонга и Карона во вторник, 16 октября.

11 Октября 2018 15:04:41

Фото: Google Maps

Плановое отключение энергоснабжения продлится с 7:00 утра до 17:00 вечера. Без электричества в указанный период останутся дома и офис, расположенные вдоль шоссе Patak Rd. на участке от кольца Чалонга до Soi Plukjae в Кароне.

Отключение электроснабжения в РЕА объяснили необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок – 076-345574.