Часть центра Пхукет-Тауна перекроют в вечерние часы 30-31 декабря

Несколько улиц в центральной части Пхукет-Тауна будут перекрыты 30 и 31 декабря с 16:00 и до полуночи в связи с проведением фестиваля Amazing Thailand Countdown Phuket 2018.

28 Декабря 2017 13:02:20

Как сообщил шеф дорожной полиции Пхукет-Тауна подполковник Тирават Лиамсуван, в ближайшие выходные (30-31 декабря) с 16:00 и до 24:00 будут закрыты для движения следующие улицы:

• Dibuk Rd. на участке от Thepkrasattri Rd. до Montri Rd.

• Montri Rd. на участке от Dibuk Rd. до Thalang Rd.

• Phang Nga Rd. на участке от Montri Rd до Soi Pradit.

«Мы приносим извинения за неудобства, вызванные закрытием указанных участков», – заявил подполковник Лиамсуван.

Ранее губернатор Пхукета Норрапхат отмечал, что двухдневный фестиваль будет проходит в парке 72-летия Королевы Сирикит и в районе старого полицейского участка на пересечении Phang Nga Rd. и Phuket Rd. Мероприятия должны собрать более 45 тыс. туристов и принести экономике Пхукета более 200 млн бат выручки.