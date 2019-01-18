Чашечка покрепче: Кофейня Coffee Table Top у въезда в Лагуну

Минималистское кафе с теплой атмосферой, стильными деревянными столами и крепким кофе. Так вкратце можно описать Coffee Table Top, популярную тайскую кофейню в центральной части Пхукета, завоевавшую любовь окрестных жителей в качестве места, где можно сделать паузу и передохнуть в течение дня.

Эми Бензема

Coffee Table Top – место оживленное, и дело не только в эффекте от кофеина, как можно понять после пары визитов. Заведение находится в районе Лагуны, крайне удобно расположено и располагает свой парковкой. Внутри – расслабленная атмосфера, негромко играющая музыка, крепкий и насыщенный кофе и домашняя выпечка к нему.

Если уж речь зашла о кофе, то меню Coffee Table Top весьма обширно и там есть все классические фавориты, включая эспрессо, американо, капучино, моккачино, латте. Если вы ищете чего-нибудь послаще, то обратите внимание на ароматизированные латте, среди которых лично я рекомендую карамельный. Также в меню есть несколько видов чая, какао и свежие соки.

Если есть потребность перекусить, то и здесь Coffee Table Top придет на помощь. Местная выпечка прекрасно подходит к чашечке кофе, а еще ее можно взять на вынос. Хозяйка подает шоколадные маффины, рулеты с изюмом, слоеную датскую выпечку, британские сконы.

Про любителей пирожных в Coffee Table Top также не забыли. Популярные позиции включают ньй-йорский чизкейк с черникой, лимонный тарт, яблочный крамбл и сладкие, ничуть не пересушенные брауни.

При этом важно отметить, что цены в Coffee Table Top вполне гуманные, хотя находится кофейня в не самом дешевом районе Пхукета. Для окрестностей Лагуны это приятная возможность выпить чашечку кофе с пирожным и не нанести вреда своему бюджету.

Хозяку Coffee Table Top зовут Кхун Лат. Это очаровательная леди, с удовольствием окружающая своих гостей заботой, чего бы они не желали. Кроме того, у нее прекрасный английский и она любит поболтать. Также Лат всегда рада услышать комментарии от гостей, так что при наличии каких-то соображений смело ими делитесь. Если вы на Пхукете в отпуске, то хозяйка кофейни может стать ценным источником знаний об окрестностях. Она точно сможет подсказать вам и лучший пляж, и лучший рынок.

Признаюсь, что я не непредвзята. Я люблю Coffee Table Top. Я очень люблю эту кофейню. Мне нравится здесь настолько, что перед тем, как садиться за эту заметку, я без сожалений проехала половину острова специально ради чашки кофе и брауни. По-моему, на поездку в одну сторону у меня ушло около часа, и я не жалею. Пожалуй, это все, что нужно знать об этом месте. Рекомендовать Coffee Table Top я готова раз за разом, так что если вы окажетесь в Чернг-Талей, загляните обязательно. У меня нет даже тени мысли, что это место может кого-то разочаровать.

Кофейня Coffee Table Top расположена у въезда в Лаугун и открыто ежедневно, кроме пятницы, с 8:00 утра до 17:00 вечера. Телефон: +66 (0) 84 625 9252. Facebook: www.facebook.com/coffeetabletop. Instagram: @coffetabletop.