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Чартерная неделя пройдет на Пхукете в ноябре

Ассоциация яхтенного бизнеса Таиланда (TYBA) объявила о проведении отраслевой выставки Thailand Charter Week в середине ноября. Первое мероприятие для чартнерного бизнеса состоялось в 2019 году и должно было стать ежегодным, но этим планам помешала пандемия коронавируса.

Новости Пхукета

27 Августа 2022, 12:21 PM
Профессионалы сферы яхтенных чартеров встретятся на Пхукете в ноябре. Фото: Thai Yachting Business Association

Профессионалы сферы яхтенных чартеров встретятся на Пхукете в ноябре. Фото: Thai Yachting Business Association

Thai Yachting Business Association

Thai Yachting Business Association

Thai Yachting Business Association

Thai Yachting Business Association

Thai Yachting Business Association

Thai Yachting Business Association

Чартерная неделя пройдет с 16 по 19 ноября в Phuket Yacht Haven Marina. По количеству дней мероприятие будет не недельным, а четырехдневным, но организаторы ожидают, что оно будет более масштабным и успешным, чем ноябрьское событие 2019 года.

Thailand Charter Week позиционируется как одно из лучших мероприятий B2B (бизнес для бизнеса) в сфере яхтенных чартеров, хотя и проходило всего один раз. Чартнерная неделя задумана как площадка для чартерных брокеров и агентов, на которой те смогут ознакомиться с качественным чартерным флотом, оценить пхукетскую индустрию гостеприимства и конкретные туристические направления, обзавестись новыми профессиональными знакомствами, отдохнуть на развлекательных мероприятиях, получить актуальную информацию об ответственном и устойчивом яхтинге.

Предварительный список яхт, которые будут представлены на Thailand Charter Week, сейчас насчитывает 23 лодки разных классов, включая парусные и моторные яхты и катамараны. При этом 13 из них – это суда габаритами от 20 м в длину. В первые два дня мероприятия лодки будут находиться в марине, на третий день запланирован круиз по заливу Пханг-Нга.

 

 

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