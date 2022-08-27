Чартерная неделя пройдет на Пхукете в ноябре

Ассоциация яхтенного бизнеса Таиланда (TYBA) объявила о проведении отраслевой выставки Thailand Charter Week в середине ноября. Первое мероприятие для чартнерного бизнеса состоялось в 2019 году и должно было стать ежегодным, но этим планам помешала пандемия коронавируса.

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Чартерная неделя пройдет с 16 по 19 ноября в Phuket Yacht Haven Marina. По количеству дней мероприятие будет не недельным, а четырехдневным, но организаторы ожидают, что оно будет более масштабным и успешным, чем ноябрьское событие 2019 года.

Thailand Charter Week позиционируется как одно из лучших мероприятий B2B (бизнес для бизнеса) в сфере яхтенных чартеров, хотя и проходило всего один раз. Чартнерная неделя задумана как площадка для чартерных брокеров и агентов, на которой те смогут ознакомиться с качественным чартерным флотом, оценить пхукетскую индустрию гостеприимства и конкретные туристические направления, обзавестись новыми профессиональными знакомствами, отдохнуть на развлекательных мероприятиях, получить актуальную информацию об ответственном и устойчивом яхтинге.

Предварительный список яхт, которые будут представлены на Thailand Charter Week, сейчас насчитывает 23 лодки разных классов, включая парусные и моторные яхты и катамараны. При этом 13 из них – это суда габаритами от 20 м в длину. В первые два дня мероприятия лодки будут находиться в марине, на третий день запланирован круиз по заливу Пханг-Нга.