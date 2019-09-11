Чалонг, Раваи и Карон частично останутся без водоснабжения 12 сентября

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о том, что в четверг, 12 сентября, части Чалонга, Раваи и Карона останутся без воды из-за отсутствия электричества на насосной станции у водохранилища Кхлонг-Кратха.

Новости Пхукета

11 Сентября 2019, 01:12 PM

Фото: PWA

Как следует из уведомления PWA, перебои с водоснабжением ожидаются с 9:00 до 16:30. Конкретные районы, в которых не будет воды, в уведомлении не упомянуты. Речь в тексте идет просто о Чалонге, Раваи и Кароне.

Также в PWA сообщили, что из-за отстутствия электричества в офисе ведомства у водохранилища Кхлонг-Кратха не будет производиться оплата счетов за воду.

Телефоны PWA для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.

Информация о том, насколько масштабным будет отключение энергоснабжения, также отсутствует. Пхукетский офис соответствующего ведомства о нем не объявлял.