Чалонг, Раваи и Карон частично останутся без водоснабжения 12 сентября

Как следует из уведомления PWA, перебои с водоснабжением ожидаются с 9:00 до 16:30. Конкретные районы, в которых не будет воды, в уведомлении не упомянуты. Речь в тексте идет просто о Чалонге, Раваи и Кароне.
Также в PWA сообщили, что из-за отстутствия электричества в офисе ведомства у водохранилища Кхлонг-Кратха не будет производиться оплата счетов за воду.
Телефоны PWA для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.
Информация о том, насколько масштабным будет отключение энергоснабжения, также отсутствует. Пхукетский офис соответствующего ведомства о нем не объявлял.