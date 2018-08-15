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Чалонг останется без воды 16 августа

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) сообщил о том, что из-за проведения ремонтных работ тамбон Чалонг полностью или частично останется без воды 16 августа.

Новости Пхукета

15 Августа 2018 14:22:36

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Как говорится в сообщении PWA, в четверг, 16 августа, рабочие будут проводить ремонт на магистрали в районе пересечения Soi Thanuthep и Chao Fa West Rd. В связи с этим подача воды потребителям будет прекращена с 9:00 утра до окончания работ.

Ведомство не привело списка улиц, дома и офисы на которых останутся без воды. В сообщении PWA говорится просто о «тамбоне Чалонг» без указания конкретных локаций.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам 076-319173, 082-7901634 и 1662.

Напомним, что 16 августа без воды останется также часть тамбона Вичит. Перебои с водоснабжением связаны с ремонтными работами на магистрали у Central Festival.

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