Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Чалонг и Вичит частично останутся сегодня вечером без воды

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупредил о временном отключении воды в частях тамбонов Чалонг и Вичит вечером 16 февраля.

Новости Пхукета

16 Февраля 2023, 05:01 PM
Отключение воды затронет участок Chao Fa West Rd. от Dibuk Hospital до Wat Chalong. Фото: PWA

Отключение воды затронет участок Chao Fa West Rd. от Dibuk Hospital до Wat Chalong. Фото: PWA

Отключение связано с необходимостью проведения тестирования систем водоснабжения методом ступенчатого изменения нагрузки и продлится с 21:00 до 00:00, говорится в уведомлении PWA.

В указанные часы воды частично или полностью не будет в 24 локациях. PWA не приводит полный список, упоминая лишь следующие поселки и улицы: Phuket Villa Chao Fa 2, Phuket Villa 2, Phuket Villa 5, Muban Rinwut, Land and Houses 88, Soi Nakok, Chao Fa West Rd., Muban Maneekhram, Kwang Rd., Soi Luang Phor Chaem, Soi Chao Fa 73, Soi Nayai.

Таким образом затронут в той или иной мере будет отрезок Chao Fa West Rd. от больницы Dibuk Hospital на севере до храма Wat Chalong на юге. Точнее определить зону отключения невозможно.

PWA просит жителей запасти воду для бытовых нужд заранее и предупреждает о том, что после возобновления подачи вода может быть мутной или окрашенной. Ведомство приносит извинения за неудобства, связанные с проведением работ. Телефоны для справок – 076 319173, 063 474 4565.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция вызвала на беседу охранников ночных клубов после избиения туриста на Бангла-Роуд
Предупреждения о медузах появились на пляжах Пхукета, спасателям пополнили аптечки
Угнанный у россиянина пикап нашли у пляжа с другим гражданином России в кабине
Вводимый с 1 июня туристический сбор будет включать страховку
У жителя Пхукета изъяли 22 молодых крокодилов
Задержания таксистов продолжаются в Патонге
Пять человек погибли и семь пострадали в ДТП в Краби
Турист из Франции сбил на скутере женщину и уехал с места аварии
В Таиланде перехватили партию опасного для жизни грязного метамфетамина
Мотоаварии с участием иностранцев снова доминируют в отчетах о работе Pearl Center
Охота на нелегальные такси продолжается на Пхукете
Тайские военные перевернули танк на учениях, погибли два человека
Кабмин Таиланда одобрил туристический сбор с въезжающих в страну иностранцев
Более 100 пар зарегистрировали браки на Пхукете в День святого Валентина
Полиция занялась делом об избиении и ограблении туриста в Патонге

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential

 