Чалонг и Вичит частично останутся сегодня вечером без воды

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупредил о временном отключении воды в частях тамбонов Чалонг и Вичит вечером 16 февраля.

Новости Пхукета

16 Февраля 2023, 05:01 PM

Отключение воды затронет участок Chao Fa West Rd. от Dibuk Hospital до Wat Chalong. Фото: PWA

Отключение связано с необходимостью проведения тестирования систем водоснабжения методом ступенчатого изменения нагрузки и продлится с 21:00 до 00:00, говорится в уведомлении PWA.

В указанные часы воды частично или полностью не будет в 24 локациях. PWA не приводит полный список, упоминая лишь следующие поселки и улицы: Phuket Villa Chao Fa 2, Phuket Villa 2, Phuket Villa 5, Muban Rinwut, Land and Houses 88, Soi Nakok, Chao Fa West Rd., Muban Maneekhram, Kwang Rd., Soi Luang Phor Chaem, Soi Chao Fa 73, Soi Nayai.

Таким образом затронут в той или иной мере будет отрезок Chao Fa West Rd. от больницы Dibuk Hospital на севере до храма Wat Chalong на юге. Точнее определить зону отключения невозможно.

PWA просит жителей запасти воду для бытовых нужд заранее и предупреждает о том, что после возобновления подачи вода может быть мутной или окрашенной. Ведомство приносит извинения за неудобства, связанные с проведением работ. Телефоны для справок – 076 319173, 063 474 4565.