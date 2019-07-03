Чалонг и Срисунтхорн частично останутся без электричества 4 июля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил о проведении работ на высоковольтных линиях, идущих вдоль Chao Fa West Rd. и Srisoonthorn Rd. в четверг, 4 июля.

В связи с проведением работ на высоковольтных линиях с 9:00 до 16:00 останутся без электричества части тамбонов Чалонг и Срисунтхорн.

В тамбоне Чалонг, согласно сообщению РЕА, электричества не будет на участке Chao Fa West Rd. от кольцевой развязки у пирса до поселка Phuket Andaman Tropical Home. При этом свет будет отключен только в домах и офисах, расположенных на восточной стороне шоссе. На западной стороне трассы электроснабжение нарушено не будет.

В тамбоне Срисунтхорн электричества не будет на участке Srisoonthorn Rd. от памятника Героиням до Soi Cherng Talay 2. Основная зона отключения располагается на северной стороне шоссе, но затронуты окажутся и некоторые дома и офисы, находящиеся непосредственно на южной стороне шоссе.

Телефоны РЕА для справок – 076-386880-2 (Чалонг), 076-354379 (Срисунтхорн) и 1129 (колл-центр).

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