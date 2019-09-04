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Чалонг частично останется без электричества 5 сентября

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о проведении очередных работ по прокладке новых высоковольтных кабелей на Chao Fa East Rd. в четверг, 5 сентября.

Новости Пхукета

4 Сентября 2019, 11:55 AM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Как следует из уведомления РЕА, по причине проведения работ с 9:00 до 16:00 без электричества останется участок Chao Fa East Rd. от поворота к ресторану Kan Eang 2 (Soi Kritsada) до «улицы боксеров» (Soi Ta-Iad).

Согласно приложенной к уведомлению карте, электричества не будет на значительной территории, прилегающей к Chao Fa East Rd. с востока, включая окрестности пхукетского зоопарка. Также без электричества останутся оба поселка Sun Palm Village и часть Land and Houses Park.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефон для справок – 076-354379.

 

 

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