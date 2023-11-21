Чалонг, Банг-Тао и Героини частично останутся сегодня без света

Отключения электроснабжения запланированы на 21 ноября в тамбонах Чалонг, Чернг-Талей и Срисунтхорн. Работы на линиях электропередач в Чалонге являются срочными, в районах Чернг-Талей и Срисунтхорн – плановыми.

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Отключение электричества в Чалонге должно продлиться с 9:00 до 16:30. Как говорится в уведомлении, опубликованном вчера вечером, сотрудникам Управления энергоснабжения провинций (РЕА) нужно произвести срочную замену некого оборудования на высоковольтных линиях. Без света должен остаться участок Patak Rd. от отеля Chalong Chalet (у начала подъема на холм Ката-Хилл) до кольцевой развязки Chalong Circle.

В тамбоне Чернг-Талей отключение электричества связано с работами по модернизации высоковольтной инфраструктуры энергоснабжения. Работы должны начаться в 9:00 и завершитьсяс к 17:00.

Затронут будет район переулков Soi Bang Tao 4 (включая 4/2, 4/3, 4/4), а также Soi Bang Tao 12 и Soi Nak Lay. Ориентиры – Bangtao Muay Thai, The Little Bird House и Bang Tao Glass House.

В тамбоне Срисунтхорн работы будут проводиться на распределительной сети низкого напряжения в районе Памятника Героиням. В связи с этим с 9:00 до 16:30 будет обесточен участок к юго-западу от кольцевой развязки у Героинь, начиная от магазина шин Maxxis на Thepkrasattri Rd. и дальше в сторону Чернг-Талей вплоть до конца находящегося у дороге ряда коммерческих зданий.