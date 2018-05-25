Cервис Go-Jek планирует потеснить Grab Taxi в Таиланде

Индонезийское приложение для заказа такси Go-Jek объявило о намерении выйти на рынки Таиланда, Вьетнама, Сингапура и Филиппин.

25 Мая 2018 10:10:55

Заявление о начале региональной экспансии было официально сделано в четверг, 24 мая. Компания пока не уточнилf, когда сервис начнет работать в указанных выше странах, ограничившись словами о том, что это произойдет в «ближайшие несколько месяцев». Планируемые инвестиции Go-Jek в проект по выходу за пределы Индонезии составляют 500 млн долл. (около 16 млрд бат), пишет Bangkok Post.

Go-Jek анонсировала экспансию через несколько месяцев после того, как американский сервис Uber подписал соглашение о продаже своих активов в Юго-Восточной Азии сингапурскому Grab. Таким образом приложение Grab оказалось единственным игроком на соответствующем рынке в Таиланде. Go-Jek планирует потеснить монополиста, но не уточняет, за счет чего это может быть сделано.

При этом бизнес-модели у обеих компаний похожи c той лишь разницей, что Grab стартовал как сервис заказа обычных такси, а Go-Jek – двухколесных. Впрочем, после начала работы обе компании чего принялись наращивать пакет предлагаемых услуг: вплоть до доставки еды и онлайн-платежей. Grab сейчас работает в восьми странах Юго-Восточной Азии, Go-Jek – только в Индонезии.

«Клиенты довольнее всего тогда, когда у них есть выбор. Сейчас же у людей в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре и Филиппинах не ощущения, что они получают достаточно в сфере заказа такси», – заявил основатель Go-Jek Надием Макарим.

Примечательно, что Надием Макарим и глава Grab Энтони Тан должны быть неплохо знакомы друг с другом. Предприниматели вместе учились в Гарвардской бизнес-школе.