Цены на быструю лапшу вырастут на 1 бат с 25 августа

Стоимость лапши Mama, Wai Wai и Yum Yum увеличится с 6 бат за пачку до 7 бат за пачку с 25 августа. Департамент внутренней торговли, входящий в структуру Министерства коммерции, одобрил первое с 2008 года повышение цен на лапшу быстрого приготовления, но не на 2 бата (32%), как хотели производители, а на 1 бат (16%).

Новости Пхукета

24 Августа 2022, 07:11 PM

Покупатель у полок с лапшой в супермаркете в Бангкоке. Фото: Архив Bangkok Post