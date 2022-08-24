Цены на быструю лапшу вырастут на 1 бат с 25 августа

О повышении цен было объявлено на пресс-конференции с участием главы Департамента внутренней торговли Ваттанасака Сур-Арма и представителей брендов Mama, Wai Wai и Yum Yum, пишет Bangkok Post.
Господин Сур-Арм пояснил, что его ведомство одобрило повышение на фоне роста стоимости производства лапши. Подорожало и сырье, включая муку, пальмовое масло и пластик для упаковки; и энергоносители, и труд работников предприятий. Новые цены на продукцию Mama, Wai Wai и Yum Yum вступят в силу с 25 августа. О других брендах господин Сур-Арм ничего не сказал, хотя производители лапши Nissin и Suesat также запрашивали разрешение на повышение цен.
При этом производители лапши Mama, Wai Wai и Yum Yum обязались снизить цены, если их расходы на производство по какой-либо причине станут меньше. Также компании будут регулярно информировать Департамент внутренней торговли о своих затратах.
Лапша быстрого приготовления входит в Таиланде в список продуктов, цены на которые контролирует Минкоммерции. За все время нахождения в списке цены на нее повышались лишь дважды – в 1997 году (с 4,5 бата до 5 бат) и в 2008 году (с 5 бат до 6 бат).