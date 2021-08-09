Центральный рынок Пхукет-Тауна закрыли из-за коронавируса

На центральном продуктовом рынке Пхукет-Тауна, находящемся на Ranong Rd. в исторической части города, была зафиксирована вспышка коронавируса. После массового тестирования торговцев рынок был закрыт на неделю.

Новости Пхукета

9 Августа 2021, 05:02 PM

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Как заявил глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун, положительные анализ на коронавирус сдали сразу 27 человек из свыше 100 проверенных. Тестирование проводилось 3 августа, всего в этот день на Пхукете было выявлено 65 новых случаев заражения. Таким образом на долю рынка на Ranong Rd. пришлось больше трети.

Согласно распоряжению муниципалитета Пхукет-Тауна, рынок останется закрытым до 11 августа или до урегулирования ситуации. К этом моменту на рынке должна быть проведена тщательная уборка и санитарная обработка, добавил муниципалитет.

Также на прошлой неделе была завершена санитарная обработка на втором по величине рынке Пхукет-Тауна, находящемся у супермаркета Robinson. Рынок возобновил работу 7 августа. До этого он также был закрыт на семь дней.