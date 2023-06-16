Центральную улицу Патонга закроют для движения на два месяца

Километровый отрезок улицы Phra Mettha Rd. за ТЦ Jungceylon в Патонге будет закрыт для движения транспорта на два месяца, начиная с 20 июня, объявила местная полиция. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

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Участок Phra Mettha Rd. от Jungceylon до Soi Nanai 8 будет закрыт с 20 июня до 26 августа.

Участок Phra Mettha Rd. от Jungceylon до Soi Nanai 8 будет закрыт с 20 июня до 26 августа.

Участок Phra Mettha Rd. от Jungceylon до Soi Nanai 8 будет закрыт с 20 июня до 26 августа.

Участок Phra Mettha Rd. от Jungceylon до Soi Nanai 8 будет закрыт с 20 июня до 26 августа.

Участок Phra Mettha Rd. от Jungceylon до Soi Nanai 8 будет закрыт с 20 июня до 26 августа.

Участок Phra Mettha Rd. от Jungceylon до Soi Nanai 8 будет закрыт с 20 июня до 26 августа. Изображение: Patong Police

Участок Phra Mettha Rd. от Jungceylon до Soi Nanai 8 будет закрыт с 20 июня до 26 августа. Карта: Google Maps

Согласно уведомлению полиции от 16 июня, участок Phra Mettha Rd. от Soi Banzaan до Soi Nanai Ruamjai (Soi Nanai 8) будет закрыт для движения в обе стороны с 20 июня до 26 августа. Причина закрытия – новый этап работ по организации ливневого дренажа. При этом проводиться он будет непоредственно в сезон дождей.

«В связи с этим водителей просят не использовать указанный маршрут», – заявила полиция Патонга.

Согласно опубликованной полицией схеме, едущие с севера на юг водители будут у рынка Banzaan перенаправляться на Soi Banzaan и Nanai Rd., хотя обе улицы намного уже, чем Phra Mettha Rd. Также должен быть возможен объезд по Soi Sansabai и Rat Uthit 200 Pi Rd., но на схеме оне не обозначен.

При движении с юга можно будет объехать закрытый участок как по Nanai Rd., так и по пляжной дороге Thaweewong Rd., хотя последняя и без того перегружена почти в любое время суток. Объезд по Rat Uthit 200 Pi Rd. невозможен, поскольку улица является односторонней, и движение по ней разрешено только с севера на юг.