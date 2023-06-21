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Центральную улицу Патонга частично закрыли для движения

Полиция Патонга выпустила новое уведомление о закрытии улицы Phra Mettha Rd. для транспорта на участке от Soi Banzaan до Soi Nanai 8. Указанные в сообщении сроки – с 20 июня до 5 июля. В предыдущем уведомлении говорилось о закрытии до 26 августа, но полиция не пояснила, что означает новая дата.

Новости Пхукета

21 Июня 2023, 08:00 AM
Уведомление о закрытии части Phra Mettha Rd. от 20 июня. Фото: Patong Police

Уведомление о закрытии части Phra Mettha Rd. от 20 июня. Фото: Patong Police

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Место работ на Phra Mettha Rd. 20 июня. Фото: PR Patong

Полиция снова опубликовала схему объезда закрытого участка у Jungceylon по Nanai Rd. и Thaweewong Rd. Впрочем, в этот раз полицейские не стали удивлять водителей оригинальным углом поворота карты. На новой схеме север находится сверху.

Необходимость закрытия дороги полицейский участок снова объяснил работами по организации дренажной инфраструктуры в рамках общегородского проекта по предотвращению наводнений. Об этом же говорилось и в первом уведомлении, выпущенном в конце прошлой недели.

Муниципалитет Патонг накануне (20 июня) проинспектировал место работ. В публикации городских властей срок реализации проекта был указан как 70 дней, то есть до 26 августа. 

 

 

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