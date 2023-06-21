Центральную улицу Патонга частично закрыли для движения

Полиция снова опубликовала схему объезда закрытого участка у Jungceylon по Nanai Rd. и Thaweewong Rd. Впрочем, в этот раз полицейские не стали удивлять водителей оригинальным углом поворота карты. На новой схеме север находится сверху.
Необходимость закрытия дороги полицейский участок снова объяснил работами по организации дренажной инфраструктуры в рамках общегородского проекта по предотвращению наводнений. Об этом же говорилось и в первом уведомлении, выпущенном в конце прошлой недели.
Муниципалитет Патонг накануне (20 июня) проинспектировал место работ. В публикации городских властей срок реализации проекта был указан как 70 дней, то есть до 26 августа.