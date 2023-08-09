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Центральная улица в Патонге останется закрытой до 22 сентября

Пробки в Патонге, связанные с модернизацией ливневого дренажа на центральной улице Phra Mettha Rd. , затягиваются. Ключевой участок дороги от Jungceylon до Nanai 8 останется закрытым вплоть до 22 сентября 2023 года, объявил Муниципалитет Патонга. Раньше говорилось о том, что работы закончатся в конце августа.

Новости Пхукета

9 Августа 2023, 11:42 AM
Участок Phra Mettha Rd. у Jungcelylon останется закрытым до 22 сентября. Фото: PR Patong

Участок Phra Mettha Rd. у Jungcelylon останется закрытым до 22 сентября. Фото: PR Patong

Участок Phra Mettha Rd. у Jungcelylon останется закрытым до 22 сентября. Фото: PR Patong

Участок Phra Mettha Rd. у Jungcelylon останется закрытым до 22 сентября. Фото: PR Patong

Участок Phra Mettha Rd. у Jungcelylon останется закрытым до 22 сентября. Фото: PR Patong

Участок Phra Mettha Rd. у Jungcelylon останется закрытым до 22 сентября. Фото: PR Patong

Участок Phra Mettha Rd. у Jungcelylon останется закрытым до 22 сентября. Фото: PR Patong

Участок Phra Mettha Rd. у Jungcelylon останется закрытым до 22 сентября. Фото: PR Patong

Объявление касается одновременно двух вещей. Главная новость – затягивающиеся работы по организации «песчаной ловушки (SP1)» у водоочистных сооружений на Phra Mettha Rd. В уведомлении просто говорится, что они будут проводиться с 11 августа по 22 сентября, без упоминания того, что раньше обещалось окончание работ к 20 августа.

Согласно приложенным к уведомлению схемам, закрытым до 22 сентября останется весь участок Phra Mettha Rd. от Soi Banzaan до Soi Nanai Ruamjai (Soi Nanai 8). Едущие с севера на юг водители продолжат объезжать место работ по Nanai Rd. и  и Rat Uthit 200 Pi Rd. При движении с юга можно будет объехать закрытый участок как по Nanai Rd., так и по пляжной дороге Thaweewong Rd., хотя последняя и без того перегружена почти в любое время суток.

Во второй части уведомления сообщается, что с 10 августа «улицей Nanai Rd. вновь можно будет пользоваться в нормальном режиме». Эта дорога является естественной альтернативой Phra Mettha Rd., но на ней в последние три недели проводилась замена асфальта. Изначально власти говорили о завершении проекта к 6 августа, но в итоге работы тоже слегка затянулись.

 

 

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