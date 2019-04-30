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Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме

На фоне обильных дождей, пролившихся на Пхукет в последние дни, местный офис Управления водоснабжения (PWA) повысил напор воды в трубах. Соответствующее заявление сделал в беседе с «Новостями Пхукета» глава пхукетского отделения PWA Грайсорн Махамад.

Таньялак Сакут

30 Апреля 2019, 06:07 PM
Фото: PIO

Фото: PIO

Как следует из слов главы базирующегося на Пхукете центра Метеорологического департамента Таиланда (TMD) Рунграви Аонкота, только за одну лишь ночь с субботы на воскресенье в Пхукет-Тауне было зафиксировано 78,4 мм осадков, тогда как за весь период с начала года по 23 апреля суммарное их количество составляло 86,5 мм. Обильные дожди продолжились и в следующие дни, что позволило PWA поднять напор в трубах до уровня в 90% от нормы.

«Напор воды в магистральных линиях восстановлен почти до полного», – заявил сегодня глава PWA на Пхукете Грайсорн Махамад.

«В большинстве равнинных частей Пхукета напор составляет 90%, хотя на возвышенностях он может быть ниже», – добавил он.

Также напор воды может быть слабым в тех районах, которые находятся за возвышенностями и где трубы проложены по холмам.

Плюс остаются проблемы с низким уровнем воды в водохранилище Банг-Вад, заполненным на 10% от максимального объема. Это также не позволяет обеспечить 100-процентную силу напора воды в трубах.

«Зато, благодаря обильным дождям, мы получаем хорошие объемы воды из канала Банг-Яй. Он стал для нас дополнительным источником запасов», – заявил Грайсорн Махамад.

В настоящий момент объем резервов в водохранилище Банг-Вад составляет 0,82 млн кубометров (из 10 млн), в Банг-Ньеу – 0,77 млн (из 7 млн), а Кхлонг-Кратха – 0,97 млн (из 4 млн). Т

 

 

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