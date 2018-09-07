Central Phuket планирует отказаться от бесплатных пластиковых пакетов

Крупнейший ретейлер Таиланда Central Group намерен отказаться от бесплатных целлофановых пакетов на Пхукете.

7 Сентября 2018 09:44:41

О планах Central отказаться от выдачи покупателям бесплатных пластиковых пакетов на Пхукете было объявлено на мероприятии, прошедшем в Central Festival Phuket в четверг, 6 сентября. Объявление сделала Ассоциация отелей Пхукета (РНА), готовящаяся провести на острове первый форум по экологически ответственному туризму PHIST.

«В партнерстве с PHIST, уникальным бесплатных мероприятием, которое пройдет в понедельник, 24 сентября, компания Central Group, крупнейший ретейлер Таиланда и владелец Central Department Store, Robinson Department Store, Tops Supermarket и Family Mart среди прочего, дала обещание отказаться от практики выдачи бесплатных пластиковых пакетов покупателям на Пхукете», – говорится в пресс-релизе РНА.

Соответствующее решение Central в ассоциации назвали «крупной победой» и первым позитивным результатом еще не состоявшегося форума PHIST.

В пресс-релизе РНА указывается, что вместо бесплатных пластиковых пакетов покупателям будут доступны сумки, изготовленные воспитанниками детских приютов, домов престарелых и других подобных заведений. Доходы от продажи сумок будут напрямую передаваться людям, которые их изготовили.

«Эта совместная инициатива сейчас находится на этапе планирования», – уточняется в пресс-релизе РНА. Конкретная дата отказа от пластика в релизе не приводится.

Вице-президент Central Phuket Вилайпорн Питиманари также не озвучила никаких сроков запуска проекта, но отметила, что «пластиковый мусор – одна из крупнейших проблем, стоящих перед миром сейчас». Госпожа Питиманари заявила, что Central Phuket «рад сотрудничать с PHIST и РНА в деле сокращения количества пластикового мусора на острове». Central Group не исключает, что в перспективе компания могла бы отказаться от целлофановых пакетов не только на Пхукете, но и за его пределами.

«Компания уже приняла решение отказаться от выдачи в супермаркетах пластиковых пакетов в третий день каждого месяца», – говорится в пресс-релизе.

Напомним, что на 10 сентября запланировано открытие торгового комплекса Central Phuket, который будет состоять из старого здания Central Festival и нового крыла, которое сейчас достраивается через дорогу от него. Проект обошелся Central в 20 млрд бат.