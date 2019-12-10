Руководство торгово-развлекательного центра Central Phuket приняло решение свернуть программу бесплатных трансферов от популярных отелей острова и обратно. Решение было принято после акции протеста пхукетских таксистов, прошедшей 9 декабря непосредственно перед зданием Central Festival.

Иккапоп Тхонгтуб

Central Phuket отказался от бесплатных трансферов от отелей на фоне протеста таксистов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Central Phuket отказался от бесплатных трансферов от отелей на фоне протеста таксистов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Central Phuket отказался от бесплатных трансферов от отелей на фоне протеста таксистов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Central Phuket отказался от бесплатных трансферов от отелей на фоне протеста таксистов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около полусотни водителей такси собрались перед торговым комплексом около 15:30. Претензия таксистов к руководству Central состояла в том, что бесплатные трансферы от отелей лишают их заработка.

Через 10 минут после начала акции к таксистам вышел заместитель генерального менеджера Central Phuket Китт Тхивавипат, вместе с которым затем группа из 20 водителей отправилась внутрь комплекса на переговоры. Также к участникам дискуссии присоединились депутат от партии Future Forward Рангсиман Роум и представитель местной полиции.

По итогам полуторачасовых переговоров соглашение было достигнутом. Central Phuket согласился свернуть трансферы от всех отелей, кроме принадлежащих самой группе курортных комплексов Centara.