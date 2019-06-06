Central Food Hall и Tops перестанут выдавать пластиковые пакеты по вторникам

Central Group объявила об очередном шаге, направленном на сокращение использования целлофановых пакетов в своих сетях розничных торговых точек. Новая кампания, получившая название «Central любит Землю – Скажи «нет» пластиковым пакетам» стартовала 5 июня.

Новости Пхукета

6 Июня 2019, 02:23 PM

Фото: Central Group

В пресс-релизе Central Group утверждается, что цель компании – сократить количество выдаваемых покупателям пластиковых пакетов на 150 млн штук в 2019 году и стать «первым в Таиланде крупным ритейлером, отказавшимся от пластиковых пакетов к концу года». При этом в том же пресс-релизе указывается, что на самом деле полный отказ запланирован лишь в десяти минимаркетах FamilyMart.

«Пластиковый мусор – глобальная проблема, которая требует действий немедленно. Таиланд – шестая страна в мире по объему загрязнения океана, генерирующая почти 2 млн т пластикового мусора ежегодно или 200 млрд пластиковых пакетов. Central Retail объявляет, что мы будем заниматься защитой природы серьезно и активно. Мы запускаем кампанию «Central любит Землю – Скажи «нет» пластиковым пакетам» , которая станет крупнейшей в этом году и пройдет совместно со всем розничным бизнесом Central Group», – заявил президент Central Retail Corporation Николо Галанте.

Компания будет заключаться в том, что с 5 июля во всех универмагах Central, Zen, и Robinson, а также в сетях Supersports, B2S, OfficeMate, CMG stores, Power Buy, Thai Watsadu, Baan & Beyond и Auto 1 покупателям, сказавшим «нет» пластиковым пакетам будет начисляться 10 бонусных баллов на The 1 Card.

Также с 5 июля в заведениях Central Food Hall, Tops Market, Tops SUPERSTORE, Tops Daily and Matsumoto Kiyoshi пластиковые пакеты не будут выдаваться каждый вторник (раньше их не выдавали по четвертым числам каждого месяца).

Плюс количество минимаркетов FamilyMart без пластиковых пакетов будет увеличено с трех до десяти. Всего магазинов этой сети в Таиланде более тысячи.