Центр вакцинации в Сапан-Хине свернул работу, сделав 600 тыс. прививок

На Пхукете закрылся первый и самый главный вакцинационный центр в спорткомплексе в Сапан-Хине, работавший с 1 апреля 2021 года. Сейчас, когда по две прививки получили более 90% населения, нужда в нем отпала. За все время работы в центре сделали 600 тыс. прививок, примерно по 1,4 тыс. в день, хотя в моменты пиковой нагрузки число посетителей превышало 10 тыс. в день.

Иккапоп Тхонгтуб

Официальная церемония закрытия центра вакцинации прошла 28 мая. На мероприятие приехали вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг и заместители директора Vachira Phuket Hospital Супалак Лаонгпет и Витита Джэнг-Ием, координировавшие работу центру на протяжении 14 месяцев.

Также в спорткомплексе собрались представители участвовавших в проекте государственных ведомств и частного сектора, плюс волонтеры.

Всего, как указала на мероприятии доктор Джэнг-Ием в центре успели поработать 1,5 тыс. человек. В ходе мероприятия 28 мая были выданы награды тем, кого власти решили отметить за особый вклад в вакцинацию Пхукета.

Выступая на итоговой церемонии, вице-губернатор Панапонг напомнил, что центр создали 1 апреля 2021 года для ускоренной массовой вакцинации жителей Пхукета, чтобы запустить с 1 июля программу Phuket Sandbox, ставшую первым шагом к открытию Таиланда для туризма после эпохи жесткого локдауна. Одним из критериев для старта Phuket Sandbox была вакцинация 70% населения.

Вице-губернатор Панапонг подчеркнул, что работа вакцинационных центров стала примеров того, как разные общественные группы, организации, ведомства и простые граждане могут объединяться и поддерживать друг друга ради общей цели.

«Пусть все запомнят эти дни и гордятся проделанной работой на ниве помощи ближним. Давайте поаплодируем себе как участникам этой миссии», – сказал заместитель главы провинции.

Выйдя к микрофону, доктор Джэнг-Ием сперва обратилась датам и цифрам. Она рассказала, что вакцинационный центр работал ровно один год, один месяц и 28 дней. Всего было сделано 600 тыс. прививок, то есть в среднем по 1,4 тыс. в день, хотя в некоторые дни бывало и более 10 тыс. Участие в работе центра принимали 1,5 тыс. человек.

По состоянию на 28 мая 2022 года итоги прививочной кампании на Пхукете были следующими:

1 укол – 94,5%;

2 укола – 90,22%;

3 укола – 63,79%;

4 укола – 38,61%.

Чтобы максимально быстро выйти на требуемые показатели по вакцинации, на Пхукете были открыты пять прививочных центров: в спорткомплексе в Сапан-Хине (Пхукет-Таун); в ТЦ Jungceylon (Патонг); в терминале X Международного аэропорта Пхукета; в отеле Angsana Laguna Phuket (Чернг-Талей); в отеле Тhe Orchid Hotel (Карон). На фоне успехов прививочной кампании и улучшения эпидемиологической ситуации центры постепенно начали сворачиваться, после 28 мая из всей пятерки остался только центр в аэропорту. Медики уверены, что для дальнейшей вакцинации хватит мощностей обычных больниц и других медицинских учреждений.

«Сегодня последний день работы центра вакцинации в Сапан-Хине, мы прививаем школьников 5-11 лет второй дозой вакцины. После этого прививочный центр в Сапан-Хине будет закрыт, вакцинация продолжится в больницах и районных центрах здравоохранения», – заявила доктор Джэнг-Ием.

Общее мнение медиков таково, что Пхукету удалось выполнить задачу по проведению быстрой и массовой вакцинации населения. В частности, в начале мая глава пхукетского отделения Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун в выступлении на радио констатировал, что Пхукет готов к тому, чтобы считать коронавирус эндемичной болезнью, с которой можно жить, как живут люди с гриппом и другими вирусами вокруг них.

Госпожа Джэнг-Ием отметила, что работа в должности директора вакцинационного центра стала для нее уникальным жизненным опытом, подобных задач перед ней еще никто никогда не ставил.

«Это были исторические времена», – заявил доктор Джэнг-Ием, после чего перешла к благодарностям, сказав «спасибо» всем, кто участвовал в вакцинационной кампании: государству, частному сектору и волонтерам, «помощь которых была огромна».

Доктор Джэнг-Ием напомнила, что прививочная кампания на Пхукете еще не закончена, значительная часть населения не получила третьи и четвертые бустерные уколы. Замдиректора Vachira Phuket Hospital призвала всех продолжать прививаться в больницах и центрах здравоохранения. При это для лиц с ограничениями мобильности есть возможность вакцинации на дому силами выездных команд медицинских работников.

Доктор Джэнг-Ием также напомнила, что вакцинация не означает стопроцентной защиты от коронавируса, тем более что в мире постоянно появляются новые штаммы, среди которых может оказаться второй «омикрон» или вторая «дельта». В связи с этим врач попросила жителей Пхукета продолжать соблюдать меры личной защиты: носить маски, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и не игнорировать простудные симптомы, поскольку простуда может на деле оказаться коронавирусом.

«Если у вас появились симптомы, сделайте тест АТК на антитела», – попросила доктор Джэнг-Ием.