Центр противодействия фейковым новостям отчитался о первом месяце работы

Как отметил министр, центр противодействия фейковым новостям официально начал работу 1 ноября. Все выявленные за первый месяц подозрительные сообщения были направлены на проверку «в соответствующие ведомства», сама проверка «должна была занимать два часа», пишет Bangkok Post.
Господин Пуннаканта не отметил, сколько из 500 тыс. подозрительных сообщений были признаны фейковыми и какие меры были приняты в соответствующих случаях.
Как отметил министр, чаще всего распространяют непроверенную информацию лица старшего возраста (свыше 60 лет), при этом делают это не по злому умыслу, а из беспокойства о близких.
Добавим, что вопрос о том, насколько эффективно Таиланд борется с распространением недостоверной информации в соцсетях, поднял сенатор Джадет Инсаванг. Он задал правительству вопрос о том, как оно планирует бороться с соответствующей проблемой, и назвал существующие законные инструменты противодействия не адекватными ситуации.
Также сенатор призвал государственные ведомства усилить работу по повышению информированности населения о проблеме фейковых новостей и учить людей отличать достоверную информацию в сети от недостоверной.