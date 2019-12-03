Центр противодействия фейковым новостям отчитался о первом месяце работы

За первый месяц работы специалисты центра противодействия фейковым новостям при Министерстве цифровой экономики и общества Таиланда обнаружили около полумиллиона сообщений с признаками недостоверных. Соответствующую цифру озвучил глава министерства Буддхипонг Пуннаканта.

Новости Пхукета

3 Декабря 2019, 09:28 AM

За первый месяц работы центр противодействия фейковым новостям нашел в сети 500 тыс. подозрительных сообщений. Фото: Bangkok Post