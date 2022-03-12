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Центр помощи туристам выслушал первых обратившихся

В среду, 9 марта, на Пхукете начал работать колл-центр, организованный для помощи российским и украинским гражданам, не имеющим возможности покинуть Таиланд из-за военной операции России в Украине. В первый день работы сотрудники центра приняли обращения лишь 15 человек, всего же «застрять» на Пхукете (не считая других провинций Таиланда) могли не менее 5 тыс. россиян и украинцев. Такие данные ранее озвучивал вице-губернатор провинции Пичет Панапхонг.

Новости Пхукета

12 Марта 2022, 01:10 AM
Глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Нантхасири Роннасири. Фото: PR Phuket

Глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Нантхасири Роннасири. Фото: PR Phuket

Комментируя открытие центра, глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Нантхасири Роннасири заявила, что большая часть вопросов от обращающихся касается авиаперелетов, виз, функционирования банковских карт, возможностей проживания в Таиланде и покрытия повседневных расходов па пребывание в стране.

Госпожа Роннасири отметила, что среди привлеченных к работе центра людей есть и русскоговорящие, сообщила PR-служба администрации Пхукета. Впрочем их число глава пхукетского офиса ТАТ не уточнила.

При этом госпожа Роннасири заявила, что в центр обращаются люди не только с Пхукета, но и из Бангкока, «поскольку колл-центр на Пхукете первым начал помогать «застрявшим» в стране туристам».

«Мы составим список путешественников, которым нужна помощь, и разделим их на две группы: желающих вернуться на родину и желающих остаться, но не имеющих доступа к своим финансам на расходы», – отметила госпожа Роннасири.

Госпожа Сомвонг Пруксаламат – русскоговорящий гид, привлеченная к работе центра – добавила, что за помощью обращаются и россияне, и украинцы. По ее словам, туристы «очень рады» предоставляемой помощи.

«Они чувствуют, что их не бросили», – цитирует PR-служба слова госпожи Пруксаламат.

Контактные телефоны колл-центра – 093-9372086 и 094-8191124. Электронная почта – hktasst@gmail.com. Обращения обрабатываются с 8:30 утра до 19:00 вечера ежедневно. Центр будет работать минимум до 22 марта.

Напомним, что россияне и украинцы, не имеющие возможности покинуть Таиланд, могут получить продление разрешений на пребывание в Королевстве на основании писем из своих посольств и генконсульств. Страница посольства Украины в Таиланде – www.facebook.com/ukr.embassy.thailand, страница посольства России – www.facebook.com/RusEmbThailand, страница генконсульства России на Пхукете – www.facebook.com/RusConsulatePhuket.





 

 

 

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