Центр Пхукет-Тауна перекроют 21-23 февраля для проведения фестиваля

В Пхукет-Тауне завершаются приготовления к фестивалю Back to the Past of Phuket, который пройдет 21-23 февраля в центре Старого города.

21 Февраля 2018 13:30:25

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В связи с проведением фестиваля, приуроченного к наступлению нового года по китайскому лунному календарю (он начался 16 февраля), движение по ряду улиц в центре Пхукет-Тауна будет ограничено.

В уведомлении муниципалитета Пхукет-Тауна сообщается о следующих ограничения.

1. Улица Thalang Rd. от Montri Rd. до Yaowarat Rd., включая Soi Rommanee:

С 15:00 – Запрет на парковку. Весь припаркованный транспорт будет перемещен.

С 16:00 до 17:00 – Разрешен проезд общественного транспорта и транспорта, используемого торговцами для доставки товаров.

С 17:00 – Полный запрет на движение транспорта.

С 24:00 – Открытие движения.

2. Улица Krabi Rd. от Yaowarat Rd. до Satun Rd.:

С 15:00 – Запрет на парковку. Весь припаркованный транспорт будет перемещен.

С 16:00 до 17:00 – Разрешен проезд общественного транспорта и транспорта, используемого торговцами для доставки товаров.

С 17:00 – Полный запрет на движение транспорта.

С 24:00 – Открытие движения.

3. Улица Phang Nga Rd. от Takua Pa Rd. до Soi Pradit:

С 15:00 – Запрет на парковку. Весь припаркованный транспорт будет перемещен.

С 16:00 до 17:00 – Разрешен проезд общественного транспорта и транспорта, используемого торговцами для доставки товаров.

С 17:00 – Полный запрет на движение транспорта.

4. Улицы Thepkrasattri Rd. и Phuket Rd. от Dibuk Rd. до Rassada Rd.:

С 15:00 – Запрет на парковку. Весь припаркованный транспорт будет перемещен.

С 16:00 до 17:00 – Разрешен проезд транспорта, используемого торговцами для доставки товаров.

С 17:00 – Полный запрет на движение транспорта.

С 24:00 – Открытие движения.

5. Улица Dibuk Rd. и Limelight Avenue Phuket

С 16:00 до 24:00 – Запрет на движение транспорта (без уточнения типов).

Гостям фестиваля рекомендуется парковать собственный транспорт в следующих местах: