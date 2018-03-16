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Центр Пхукет-Тауна перекроют 16 марта для проведения парада Lions Club

Отделения Lions Club проведут ежегодную конвенцию в Пхукет-Тауне в пятницу, 16 марта. Для проведения сопровождающего мероприятие парада часть улиц в городе будет закрыта для движения транспорта с 15:00.

Новости Пхукета

16 Марта 2018 09:32:19

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Мероприятие, официально носящее название 52nd International Lions Clubs 310 Thailand Convention Parade, пройдет в Пхукет-Тауне сегодня, 16 марта.

Парад членов Lions Club начнется в 15:00 от парка имени 72-летия Королевы Сирикит. Оттуда процессия двинется на юг, пройдет по Montri Rd. до кольцевой развязки с часовой башней, выйдет на Phuket Rd. и направится в Сапан-Хин, где парад завершится.

Водителя рекомендуется избегать перечисленных улиц во время проведения парада.

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