Центр Пхукет-Тауна перекроют 16 марта для проведения парада Lions Club Отделения Lions Club проведут ежегодную конвенцию в Пхукет-Тауне в пятницу, 16 марта. Для проведения сопровождающего мероприятие парада часть улиц в городе будет закрыта для движения транспорта с 15:00. Новости Пхукета 16 Марта 2018 09:32:19 Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна Мероприятие, официально носящее название 52nd International Lions Clubs 310 Thailand Convention Parade, пройдет в Пхукет-Тауне сегодня, 16 марта. Парад членов Lions Club начнется в 15:00 от парка имени 72-летия Королевы Сирикит. Оттуда процессия двинется на юг, пройдет по Montri Rd. до кольцевой развязки с часовой башней, выйдет на Phuket Rd. и направится в Сапан-Хин, где парад завершится. Водителя рекомендуется избегать перечисленных улиц во время проведения парада.