Центр изучения алкоголя выступил против продления часов работы баров

Продление часов работы баров и пабов в туристических провинциях до 4:00 утра вызовет лишь всплеск насилия и травм, связанных с употреблением спиртного. С таким заявлением выступил Центр изучения алкоголя при факультете фармацевтики университета Maha Sarakham University в провинции Маха-Саракхам.

Новости Пхукета

15 Августа 2022, 10:42 AM

Ночная жизнь на Бангла-Роуд в Патонге. Сейчас бары и клубы там могут работать до 2:00 ночи. Фото: РРНО

Центр прямо возразил министру туризма и спорта Пхипхату Ратчакитпракарну, который ранее пообещал обратиться к Центру по администрированию администрации в условиях COVID-19 (ССSA) с просьбой продлить разрешенные часы работы ночных заведений в местах, где отдыхают зарубежные туристы.

Как пишет Bangkok Post, господин Ратчакитпракарн планирует официально внести предложение на рассмотрение CCSA в сентябре, чтобы с октября бары и пабы в ряде локаций туристических провинций могли работать до 4:00 утра. В списке значатся Бангкок, Паттайя, Пхукет, Краби, Хуа-Хин, Самуи и Чианг-Май. По мнению министра, это подстегнет «ночную экономику», а не продажи спиртного.

Заместитель главы Центра изучения алкоголя Сурасак Чайясонг полагает иначе. Он подчеркивает, что ограничения на часы продажи спиртного вводятся по всему миру при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для предотвращения смертей и различных проблем, связанных с употреблением алкоголя.

Критикуя инициативу министра туризма, господин Чайясонг заявил, что часы и даже дни без спиртного существуют во многих странах. Это помогает снижать уровень уличных драк, нападения, случаев вождения в пьяном виде «и других ночных преступлений». И напротив, смягчение правил продажи алкоголя – особенно по ночам – может вызывать рост количества жертв пьяного вождения и уличных нападений. Как говорит господин Чайясонг, подобное уже произошло в Исландии, где после продления часов торговли спиртным наблюдается рост дорожных аварий.

Также господин Чайясонг упомянул норвежскую статистику, согласно которой, как он рассказал, дополнительный час продажи спиртного увеличивает количественные показатели физического насилия на 16%.

При этом министр Ратчакитпракарн на фоне коронавирусного кризиса выглядит готовым удовлетворить многолетнюю просьбу развлекательного бизнеса дать ему возможность легально работать до утра. В пятницу, 12 августа, чиновник посетил Full Moon Party на острове Пханган, пообщался с посетителями вечеринки, после чего заявил, что она также может быть продлена – с текущих 2:00 ночи до 4:00.

Августовскую Full Moon Party, как писала газета Bangkok Post, посетили около 10 тыс. тайских и зарубежных туристов. Спидботы с отдыхающими прибывали на Пханган до 21:00 и даже позже.

«Посетители говорят, что получают удовольствие от отдыха на Самуи и Пхангане, а также от посещения Full Moon Party или Half Moon Party», – заявил господин Ратчакитпракарн и добавил, что жалуются туристы только на то, что вечеринки заканчиваются слишком быстро. Они хотели бы веселиться подольше.

«Я попрошу Кабмин и Министерство внутренних дел одобрить увеличение продолжительности», – сказал министр туризма и спорта.

«Full Moon Party обладает уникальной привлекательностью для людей», – добавил он, подчеркнув, что жители Пхангана должны присматривать за туристами и помогать создавать атмосферу безопасности на мероприятиях.

После двух лет коронавирусных ограничений туризм на Пхангане начал оживать, а Full Moon Party стабильно генерирует дополнительные прибытия, поскольку на нее специально приезжают тайские и иностранные туристы из других провинций.