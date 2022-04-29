Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Цена дизеля поднимется выше 30 бат уже 1 мая

Несмотря на угрозы автотранспортной отрасли, власти Таиланда все же приняли решение о постепенном повышении цен на дизельное топливо. Как объявил руководящий офис Фонда нефтяного топлива Таиланда (OFFO), с воскресенья, 1 мая, дизель на заправках столицы подорожает до 32 бат за литр. Сейчас стоимость этого топлива – 29,94 бата за литр.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 11:00 AM
Власти Таиланда не готовы продолжать удерживать цены на дизель на уровне 30 бат за литр. Фото: Ian Fuller

Власти Таиланда не готовы продолжать удерживать цены на дизель на уровне 30 бат за литр. Фото: Ian Fuller

Ранее власти страны неоднократно говорили, что будут вынуждены прекратить сдерживать рост цен на дизель за счет средств Фонда нефтяного топлива, поскольку это обходится слишком дорого, сообщает Bangkok Post.

Государство планирует постепенно сокращать размер субсидий, что будет приводить к росту стоимости дизтоплива для конечных потребителей, но календарь сокращений публично не озвучен.

Федерация наземного транспорта Таиланда (LTF) на прошлой неделе предупреждала о том, что операторы автомобильных грузоперевозок будут вынуждены поднять тарифы, если правительство перестанет сдерживать цены на дизельное топливо.

«Если государство не предложит никаких мер поддержки, тарифы на грузовые перевозки придется пересмотреть соответствующим образом», – говорил председатель организации Апичарт Прайрунгруан. – «Каждый бат в плюс к стоимости топлива будет означать трехпроцентный рост тарифов на перевозки грузовыми автомобилями. Это приведет к тому, что производители поднимут цены на свою продукцию минимум на 20%».

 

 

Have a news tip-off? Click here

Сбежавшая из Мьянмы гражданка Таиланда рассказала о сотнях секс-рабынь за границей
Полицейский лишился почти 6 млн бат, пытаясь купить повышение по службе у мошенников
Глава Минздрава: Thailand Pass будет отменен, если не случится роста COVID-19 в ближайшее время
Авиакомпании получили предписания касательно правил въезда с 1 мая
Власти получили 4,7 тыс. заявок от желающих легально заниматься мариуханой
В Паттайе нашли предполагаемого производителя «воды счастья»
Полицейский приговорен к году тюрьмы за ДТП с летальным исходом
Пациентка подала жалобу на врачей за удаленный без ее согласия аппендикс
В Яле застрелили помощника главы районной администрации
Опрос: 85% тайцев хотят выбирать губернаторов
В Паттайе появился новый клубный наркотик «вода счастья»
Ресторанам дали лишний час на торговлю спиртным
В Трате попытались продать угнанный мотоцикл настоящим владельцам
Таиланд отменяет тесты по прибытию с 1 мая
Туризм в Сурттхани принес за Сонгкран почти 1 млрд бат

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
Thai Residential
QSI International School Phuket

 