Цена дизеля поднимется выше 30 бат уже 1 мая

Ранее власти страны неоднократно говорили, что будут вынуждены прекратить сдерживать рост цен на дизель за счет средств Фонда нефтяного топлива, поскольку это обходится слишком дорого, сообщает Bangkok Post.
Государство планирует постепенно сокращать размер субсидий, что будет приводить к росту стоимости дизтоплива для конечных потребителей, но календарь сокращений публично не озвучен.
Федерация наземного транспорта Таиланда (LTF) на прошлой неделе предупреждала о том, что операторы автомобильных грузоперевозок будут вынуждены поднять тарифы, если правительство перестанет сдерживать цены на дизельное топливо.
«Если государство не предложит никаких мер поддержки, тарифы на грузовые перевозки придется пересмотреть соответствующим образом», – говорил председатель организации Апичарт Прайрунгруан. – «Каждый бат в плюс к стоимости топлива будет означать трехпроцентный рост тарифов на перевозки грузовыми автомобилями. Это приведет к тому, что производители поднимут цены на свою продукцию минимум на 20%».