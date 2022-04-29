Цена дизеля поднимется выше 30 бат уже 1 мая

Несмотря на угрозы автотранспортной отрасли, власти Таиланда все же приняли решение о постепенном повышении цен на дизельное топливо. Как объявил руководящий офис Фонда нефтяного топлива Таиланда (OFFO), с воскресенья, 1 мая, дизель на заправках столицы подорожает до 32 бат за литр. Сейчас стоимость этого топлива – 29,94 бата за литр.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 11:00 AM

Власти Таиланда не готовы продолжать удерживать цены на дизель на уровне 30 бат за литр. Фото: Ian Fuller