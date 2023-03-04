Цех по производству контрафакта выявили в Кату

Правоохранительные органы Пхукета провели рейд на предприятии по производству контрафакта в Кату. Цех занимался тем, что наносил фирменные логотипы зарубежных брендов на рубашки-поло и другую одежду безымянных производителей. Таким образом изготавливались подделки под Adidas, Nike, Under Armour, Boss, Gucci. Участие в операции принял генерал Пхуак-Ам из штаба полиции по восьмому региону.

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Три человека были задержаны в ходе рейда в цеху по производству контрафакта в Кату. Фото: PR Phuket

Три человека были задержаны в ходе рейда в цеху по производству контрафакта в Кату. Фото: PR Phuket

Три человека были задержаны в ходе рейда в цеху по производству контрафакта в Кату. Фото: PR Phuket

Три человека были задержаны в ходе рейда в цеху по производству контрафакта в Кату. Фото: PR Phuket

Три человека были задержаны в ходе рейда в цеху по производству контрафакта в Кату. Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, цех находился недалеко от водопада в Кату. Полицейские, другие официальные лица и представители брендов пришли туда 2 марта. На руках у участников операции уже были судебные ордера. При этом для участия в показательном рейде был приглашен заместитель начальника полиции по восьмому региону генерал-майор Саксира Пхуак-Ам.

В ходе операции полицейские задержали трех человек. Полицейские не уточнили, был ли среди задержанных кто-либо из организаторов нелегального бизнеса, или рейд проводился в тот день, когда в цехах были только рядовые наемные работники. Впрочем, сам генерал Пхуак-Ам, судя по комментарию в публикации PR Phuket, остался удовлетворен.

«Эта инспекция стала результатом расследования, проведенного на основании полученной жалобы и закончившаяся арестами подозреваемых и изъятием контрафакта», – заявил замначальника полиции по восьмому региону, которйы для участия в рейде не поленился приехать в Кату из Май-Кхао.

«Как вы видите, сейчас на Пхукет приезжает много туристов, что приводит к подделке торговых марок и продаже в больших количествах. Это наносит большой ущерб правообладателям и стране», – добавил генерал.





