CCSA: У иностранца на Пхукете выявили коронавирус

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) сообщил о положительном тесте на коронавирус у находящегося на Пхукете 38-летнего гражданина Нидерландов.

Новости Пхукета

7 Ноября 2020, 03:47 PM

Фото: CCSA

Согласно сообщению CCSA, опубликованному 7 ноября на странице ведомства в Facekook, мужчина сдал положительный анализ во время нахождения в одном из карантинных отелей Пхукета (ALSQ). Центр не уточнил, как именно голландец оказался в пхукетском отеле и как въехал в Таиланд и миновал обязательный карантин в Бангкоке.

Не пишет об этом из издание Bangkok Post, которому при этом известно, что иностранец прибыл в страну 1 ноября, а после сдачи положительного анализа был доставлен в одну из частных больниц.

В публикации CCSA от 7 ноября говорится о 12 новых случаев выявления коронавируса, причем один из них – у не находящегося в карантине гражданина Индии, проживающего в провинции Краби и работающего в местном ресторане. Положительный анализ он сдал при прохождении обследования для получения разрешения на работу в эту среду (4 ноября).

Согласно информации тайских СМИ, мужчина прилетел в Таиланд три месяца назад. В Краби он снимал дом вместе с тремя другими людьми. Всех четверых затем повторно протестировали на коронавирус, результаты оказались отрицательными, после чего соседей индуса отправили домой, а у него взяли третий по счету анализ, который также оказался отрицательным. В итоге образцы отправили на Пхукет для дополнительной проверки.

Также сегодня CCSA сообщил о том, что Минздрав одобрил предложение о сокращении срока карантина до 10 дней для лиц, прибывающих из безопасных стран и территорий, к которым отнесены Китай, Вьетнам, Тайвань, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Впрочем, финальное слово остается за самим CCSA, который еще не принял решения.





