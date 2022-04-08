CCSA рассмотрит замену ПЦР по прибытию на АТК

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) должен 8 апреля рассмотреть предложение Минздрава о замене ПЦР-теста по прибытию в страну на экспресс-тест на антитела (АТК).

Новости Пхукета

8 Апреля 2022, 02:26 AM

С 1 апреля Таиланд отменил ПЦР перед вылетом, с 1 мая ПЦР по прилету может быть заменен на АТК. Но Thailand Pass пока остается. Фото:ТАС

Как пишет Bangkok Post, возможную замену теста на более простой и дешевый анонсировал 7 апреля министр здравоохранения и вице-премьер Анутин Чарнвиракун. Согласно предложению его ведомства, Таиланд должен перейти с ПЦР по прилету на АТК с 1 мая.

Как отметил министр, дальнейшее смягчение правил будет зависеть от того, как в стране пройдет Сонгкран. Медики опасаются, что на фоне массовых поездок между провинциями количество ежедневных заражений может подскочить до 50-60 тыс. Пока что показатель колеблется в районе 24-26 тыс. новых случаев ежедневно.

При этом туристический бизнес уже давно требует полного открытия страны на фоне аналогичных шагов со стороны конкурентов. В частности, ассоциации индустрии гостеприимства прямо говорят о том, что Таиланду пора забыть о Thailand Pass, Test & Go и прочих проектах, которые казались актуальными в прошлом году.

Сейчас свое мнение озвучил и ветеран тайской индустрии гостеприимства Билл Хайнеке.

«Отмена Thailand Pass и Test & Go с 1 июня – это слишком поздно. Мы полагаем, что все ограничения на поездки должны быть ликвидированы незамедлительно, поскольку весь остальной мир уже открывается», – заявил господин Хайнеке.

Он отметил, что многие иностранцы хотели бы посетить Таиланда в Сонгкран (на востоке) и Пасху (на западе), но слишком большое количество ограничений сдерживают реализацию этих желаний. На этом фоне отели снова сокращают персонал, к чему их подталкивает инфляция.

«Я надеюсь министр здравоохранения и глава правительства внимательно посмотрят на ситуацию и примут правильное решение по помощи экономики, прежде чем мы умрем», – заявил бизнесмен.

По его словам, при отмене ограничений туризм восстановится за год даже без китайского рынка, что уже показали Мальдивы, превзошедшие допандемийный уровень.