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CCSA одобрил «в принципе» замену ПЦР на АТК для прибывающих

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) одобрил «в принципе» предложение заменить ПЦР-тестирование прибывающих из-за рубежа более быстрыми и дешевыми экспресс-тестами на антитела (АТК).

Новости Пхукета

10 Апреля 2022, 12:00 PM
Фото: www.officemate.co.th

Фото: www.officemate.co.th

«Упрощение требований по тестированию получило одобрение со стороны правительственного штаба по противодействию COVID-19, но на практике еще не внедрено», – сообщило государственное новостное бюро NNT.

«Новые правила будут применяться к приезжающим из-за рубежа, а именно – к участникам программ Test & Go и Sandbox, а также прибывающим на условиях прохождения карантина. Также штаб по противодействию коронавирусу согласился снизить размер страхового покрытия с текущих 20 тыс. долл. и уменьшить число требуемых документов», – добавило агентство.

Окончательное решение будет озвучено после Сонгкрана, когда власти оценят влияние праздничных поездок и мероприятий на эпидемиологическую обстановку в стране. Тогда же станут известны подробности нового смягчения требований, если, конечно, оно состоится.

При этом CCSA прямо указал, что об отмене системы Thailand Pass речи пока не идет.

 

 

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