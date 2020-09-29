CCSA одобрил 270-дневные турвизы

Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) одобрил «в принципе» проект специальных туристических виз (STV), по которым иностранцы смогут находиться в стране вплоть до 270 дней. Таким образом на фоне коронавируса в Таиланде впервые появились визы, подходящие для так называемых зимовщиков.

Bangkok Post

29 Сентября 2020, 11:09 AM

Таиланд планирует открыть границы еще для шести групп иностранцев. Инфографика: Bangkok Post

Одновременно CCSA разрешил въезд в страну еще пяти категориям иностранцев, а также продлил на месяц действие Декрета о чрезвычайном положении на фоне того, что глобальный коронавирусный кризис еще не прошел, плюс эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться в соседней Мьянме.

Как заявил официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин, смягчение ограничений на въезд в Таиланде продиктовано необходимостью поддержки местного бизнеса и торможения спада в экономике.

В рамках нового раунда смягчения в Таиланд смогут приехать обладатели специальных туристических виз (STV); обладатели бизнес-виз без ворк-пермитов; обладателей карт для деловых поездок внутри Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Россия является полноправным участником проекта, но власти Таиланда подчеркнули, что будут принимать бизнесменов только из безопасных стран); иностранных туристов, планирующих провести в стране не менее 60 дней; участников запланированной велогонки Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2020. Впрочем, в последнем случае не ясно, как велосипедисты будут проходить 14-дневный карантин перед гонкой, которая должна пройти в шести провинциях Таиланда с 6 по 16 октября.

Господин Висануйотхин подчеркнул, что все прибывающие в страну иностранцы должны выполнять действующие здесь санитарно-эпидемиологические требования, а от туристов дополнительно потребуется подтверждение наличия на банковском счету суммы в размере не менее 500 тыс. бат.

О том, что Таиланд должен постепенно открываться для туристов и деловых путешественников, но при этом и следить за эпидемиологической безопасности, в очередной раз заявил премьер-министр Прают Чан-Оча. Глава правительства подчеркнул, что правительству нужно реализовывать комплексный план по выводу экономики из кризиса.

«Нужно перезапустить экономику в течение следующих трех месяцев. Если мы ничего не сделаем, положение может еще сильнее ухудшиться», – заявил премьер-министр.

В поддержку открытия границ высказался также вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун. Одновременно господин Чарнвиракун заверил, что тайская система здравоохранения готова реагировать на угрозы.

Также министр отметил, что власти действительно рассматривают возможность сокращения карантинного периода, но вопрос пока находится на обсуждении. Господин Чарнвиракун также добавил, что требования могут быть смягчены для людей, прибывающих из стран низкого риска. А с государствами, где угроза COVID-19 минимальна, могут быть реализованы туристические пузыри.

На вопрос о том, что будет с так называемой пхукетской моделью (Пхукет открывается первым и его опыт копируют другие провинции), господин Чарнвиракун заявил, что никакой пхукетской модели больше не планируется. Идея вызвала критику и спровоцировала большое недопонимание, так что официальные лица от нее отказались.

Свое слово сказал и Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Он пояснил, что Министерству внутренних дел еще только предстоит выработать и утвердить окончательные правила выдачи долгосрочных турвиз STV. Процесс должен быть завершен в следующем месяце, когда Таиланд планирует принять первых иностранных туристов, включая 150 китайцев из Гунчжоу. Их чартерный рейс должен прилететь на Пхукет 8 октября.

Как отметил глава Минтуризма, если две первые группы иностранных туристов не завезут в страну коронавируса, то уже с середины ноября карантинный период для пассажиров из безопасных стран может быть сокращен до одной недели.