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CCSA обсудит дальнейшее смягчение правил въездa 22 апреля

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) проведет сегодня, 22 апреля, совещание по вопросу о дальнейшем смягчении требований к въезжающим в страну из-за рубежа. На повестке дня – уменьшение срока карантина для не вакцинированных гостей, отмена обязательного тестирования на антитела, открытие сухопутных пограничных переходов.

Новости Пхукета

22 Апреля 2022, 08:00 AM
Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Как заявил генеральный секретарь Совета национальной безопасности (NSC) и глава операционного центра CCSA Супот Маланийом, на встрече будут обсуждаться возможные изменения ограничений в сфере путешествий «в соответствии с указаниями премьер-министра Праюта Чан-Очи». Предложения смягчить параметры въезда поступили от Министерства здравоохранения, отметил генерал Маланийом.

Основных предложений два. Первое – сокращение продолжительности карантина для не привитых лиц. Второе – пересмотр параметров программы Test & Go на фоне смягчения ограничений другими странами, пишет Bangkok Post.

Что касается предложения полностью отменить программы Test & Go и Sandox, то здесь генерал Маланийом высказался осторожно. Он отметил, что CCSA прислушивается к поступающим рекомендациям, но при этом должен отметить, что существующие меры – в частности, Thailand Pass – «не были плохими».

По словам генерала, если бы не их применение в прошлом году, то сложно представить, что сейчас было бы в Таиланде. Но ситуация меняется и системы требуют подстройки под изменения, хотя вопрос безопасности всегда должен оставаться в поле зрения.

Ожидается, что принятые 22 апреля решения – какими бы они ни были – вступят в силу с 1 мая. В предыдущий раз смягчение произошло 1 апреля.

Также 22 числа будет обсуждаться предложение Министерства внутренних дел об открытии всех наземных пограничных переходов, добавил генерал Маланийом. Также будет рассмотрена возможность пересмотра внутренней системы цветовой маркировки территорий по степени коронавирусной угрозы. При этом в последние месяцы эта система («красные зоны», «оранжевые зоны») полностью ушла из публичного дискурса.

 

 

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