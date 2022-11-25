CBRE: Глобальная нестабильность продолжит стимулировать спрос на недвижимость в Таиланде

Хотя властям Таиланда и не удалось провести проект закона о продаже земли иностранцам, спрос на тайскую недвижимость со стороны зарубежных инвесторов все равно будет оставаться высоким на фоне «глобальной неопределенности», считают аналитики тайского офиса CBRE, одной из крупнейших международных консалтинговых компаний в сфере инвестиций в недвижимость.

Новости Пхукета

25 Ноября 2022, 10:33 AM

Патонг с высоты птичьего полета. Фото: Patong Development Foundation

На фоне начала высокого сезона газета Bangkok Post поговорила с Артитайей Касемлаван из CBRE Thailand, которая возглавляет в тайском офисе компании направление продаж на жилищном рынке и работает в этой сфере 10 лет.

Госпожа Касемлаван поделилась отдельными соображения, которые могут представлять интерес. Впрочем, надо сразу отметить, что это именно отдельные наблюдения и тезисы топ-менеджера CBRE, а не комплексная оценка рынка. Также, видимо, надо делать поправку на то, что CBRE может отталкиваться от собственной клиентской аудитории, тогда как на некоторых рынках, очевидно, покупатели работают с совсем другими агентами.

Главный тезис госпожи Касемлаван заключается в том, что недвижимость в Таиланде по-прежнему будет пользоваться спросом со стороны обеспеченных иностранцев, диверсифицирующих вложения на фоне общей глобальной нестабильности. В частности, госпожа Касемлаван отметила, что в этом году в сегменте люксовых и суперлюксовых кондо были активны покупатели из США, Канады и Мьянмы.

«Американцы остаются крупными покупателями тайской недвижимости», – заявил топ-менеджер CBRE Thailand. – «Но после пандемии более активны как покупатели те американцы, которые ведут бизнес в самих США, а не за пределами страны».

По словам госпожи Касемлаван, эти покупатели знакомы с Таиландом в плане его географии, климата и предложения на рынке кондоминиумов. Как правило, решению о покупке квартиры предшествуют несколько туристических визитов в страну. При этом называемый CBRE средний чек за объект люксового или суперлюксового класса – 100 млн бат. Да и в целом топ-менеджер CBRE отмечает, что компания в этом году фиксирует рост спроса на объекты ценой от 50 млн бат. На Пхукете такие предложения в сфере именно кондо явно немногочисленны.

Высоким потенциалом, по мнению госпожи Касемлаван, обладает обеспеченная часть населения Мьянмы. На фоне политического кризиса в своей стране эти люди заинтересованы в безопасных вложениях за рубежом.

При этом активны в этом году оказались и канадцы – как минимум для самой CBRE. Госпожа Касемлаван отметила, что граждане Канады в 2022 году стали крупнейшими иностранными покупателями недвижимости на Пхукете через CBRЕ, включая и кондо, и виллы.

«Хотя граждане Саудовской Аравии не входят в число ведущих покупателей в настоящий момент, их потенциал очень высок после того, как Таиланд и Саудовская Аравия восстановили отношения», – указывает госпожа Касемлаван на еще одну представляющую интерес группу инвесторов.

В CBRE ожидают, что на фоне активизации туризма рынок Саудовской Аравии пойдет китайским путем, то есть сначала будет просто рост посещений страны с туристическими целями, а затем начнутся покупки недвижимости в ней.

Можно добавить, что российский рынок развивался схожим образом, но о его текущем состоянии госпожа Касемлаван сказала лишь несколько отдельных слов, которые не способствуют формированию цельной картины по состоянию на четвертый квартал 2022 года.

По ее словам, россияне вернулись как покупатели, в основном, на Пхукет, а заинтересованы они преимущественно в виллах с бассейнами для семейного проживания. На этом озвученные госпожой Касемлаван наблюдения о российском сегменте заканчиваются.

«Покупатели из европейских стран, таких как Великобритания, Россия, а также скандинавские государства, вернулись, поскольку Таиланд остается привлекательным для иностранцев со всего мира в качестве места, где можно купить второй дом», – заявил топ-менеджер CBRE.

«Китайцы остаются покупателями номер один сейчас и будут ими в будущем», – добавила она.

Нельзя не отметить, что, хотя свои рассуждения госпожа Касемлаван начала с упоминания «глобальной нестабильности» как главного фактора спроса, в данном случае она не вернулась к этой теме.

Согласно данным исследований CBRE на рынке кондоминиумов в 2005-2022 годах, покупатели из Китая, Гонконга, Сингапура, Тайваня и Великобритании составляют первую пятерку иностранцев в плане покупки кондо в Бангкоке.

В Паттайе в первую пятерку входят граждане Германии, России, Китая, Великобритании и Сингапура, в Хуа-Хине – граждане Великобритании, России, Нидерландов, Франции и Швеции. При этом в 2022 году растет число россиян, приобретающих в Хуа-Хине квартиры ценой в 10 млн бат.

Госпожа Касемлаван ничего не сказала о рынке Пхукета и никак не прокомментировала выбор в пользу столь широкого временного периода. Хотя очевидно, что за указанные 17 лет рынок тайской недвижимости для иностранцев пережил несколько колоссальных встрясок, связанных с приходом новых групп покупателей и уходом старых.