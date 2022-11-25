CBRE: Глобальная нестабильность продолжит стимулировать спрос на недвижимость в Таиланде

На фоне начала высокого сезона газета Bangkok Post поговорила с Артитайей Касемлаван из CBRE Thailand, которая возглавляет в тайском офисе компании направление продаж на жилищном рынке и работает в этой сфере 10 лет.
Госпожа Касемлаван поделилась отдельными соображения, которые могут представлять интерес. Впрочем, надо сразу отметить, что это именно отдельные наблюдения и тезисы топ-менеджера CBRE, а не комплексная оценка рынка. Также, видимо, надо делать поправку на то, что CBRE может отталкиваться от собственной клиентской аудитории, тогда как на некоторых рынках, очевидно, покупатели работают с совсем другими агентами.
Главный тезис госпожи Касемлаван заключается в том, что недвижимость в Таиланде по-прежнему будет пользоваться спросом со стороны обеспеченных иностранцев, диверсифицирующих вложения на фоне общей глобальной нестабильности. В частности, госпожа Касемлаван отметила, что в этом году в сегменте люксовых и суперлюксовых кондо были активны покупатели из США, Канады и Мьянмы.
«Американцы остаются крупными покупателями тайской недвижимости», – заявил топ-менеджер CBRE Thailand. – «Но после пандемии более активны как покупатели те американцы, которые ведут бизнес в самих США, а не за пределами страны».
По словам госпожи Касемлаван, эти покупатели знакомы с Таиландом в плане его географии, климата и предложения на рынке кондоминиумов. Как правило, решению о покупке квартиры предшествуют несколько туристических визитов в страну. При этом называемый CBRE средний чек за объект люксового или суперлюксового класса – 100 млн бат. Да и в целом топ-менеджер CBRE отмечает, что компания в этом году фиксирует рост спроса на объекты ценой от 50 млн бат. На Пхукете такие предложения в сфере именно кондо явно немногочисленны.
Высоким потенциалом, по мнению госпожи Касемлаван, обладает обеспеченная часть населения Мьянмы. На фоне политического кризиса в своей стране эти люди заинтересованы в безопасных вложениях за рубежом.
При этом активны в этом году оказались и канадцы – как минимум для самой CBRE. Госпожа Касемлаван отметила, что граждане Канады в 2022 году стали крупнейшими иностранными покупателями недвижимости на Пхукете через CBRЕ, включая и кондо, и виллы.
«Хотя граждане Саудовской Аравии не входят в число ведущих покупателей в настоящий момент, их потенциал очень высок после того, как Таиланд и Саудовская Аравия восстановили отношения», – указывает госпожа Касемлаван на еще одну представляющую интерес группу инвесторов.
В CBRE ожидают, что на фоне активизации туризма рынок Саудовской Аравии пойдет китайским путем, то есть сначала будет просто рост посещений страны с туристическими целями, а затем начнутся покупки недвижимости в ней.
Можно добавить, что российский рынок развивался схожим образом, но о его текущем состоянии госпожа Касемлаван сказала лишь несколько отдельных слов, которые не способствуют формированию цельной картины по состоянию на четвертый квартал 2022 года.
По ее словам, россияне вернулись как покупатели, в основном, на Пхукет, а заинтересованы они преимущественно в виллах с бассейнами для семейного проживания. На этом озвученные госпожой Касемлаван наблюдения о российском сегменте заканчиваются.
«Покупатели из европейских стран, таких как Великобритания, Россия, а также скандинавские государства, вернулись, поскольку Таиланд остается привлекательным для иностранцев со всего мира в качестве места, где можно купить второй дом», – заявил топ-менеджер CBRE.
«Китайцы остаются покупателями номер один сейчас и будут ими в будущем», – добавила она.
Нельзя не отметить, что, хотя свои рассуждения госпожа Касемлаван начала с упоминания «глобальной нестабильности» как главного фактора спроса, в данном случае она не вернулась к этой теме.
Согласно данным исследований CBRE на рынке кондоминиумов в 2005-2022 годах, покупатели из Китая, Гонконга, Сингапура, Тайваня и Великобритании составляют первую пятерку иностранцев в плане покупки кондо в Бангкоке.
В Паттайе в первую пятерку входят граждане Германии, России, Китая, Великобритании и Сингапура, в Хуа-Хине – граждане Великобритании, России, Нидерландов, Франции и Швеции. При этом в 2022 году растет число россиян, приобретающих в Хуа-Хине квартиры ценой в 10 млн бат.
Госпожа Касемлаван ничего не сказала о рынке Пхукета и никак не прокомментировала выбор в пользу столь широкого временного периода. Хотя очевидно, что за указанные 17 лет рынок тайской недвижимости для иностранцев пережил несколько колоссальных встрясок, связанных с приходом новых групп покупателей и уходом старых.